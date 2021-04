Toto Wolff: “El Mercedes hay que tirarlo a la basura”

Toto Wollf contra Russel y Bottas por el destrozo del Mercedes Benz | Foto: Twitter @F1

La apasionante carrera de Emilia Romaña de Formula 1 tenía una dura competencia entre Max Verstappen y Lewis Hamilton por la cima, hasta que el británico sufrió un problema en el control de su auto que lo despistó. Sin embargo, tras unas maniobras logró colocarse en la pista, en el mismo momento en donde se desataba un espectacular accidente entre Valtteri Bottas y George Russell.

El compañero del siete veces campeón del mundo tenía la delantera cuando el británico intentó superarlo con el cumpuesto de gomas blandas en un sector aún mojado por la lluvia en Imola. En ese momento, hubo un contacto que derivó en un duro golpe y los dos autos quedaron destrozados y fuera de competencia.

Russell, con apenas un puñado de temporadas en Formula 1, se acercó a Bottas para reprocharle la situación y el finlandés no respondió de la mejor manera. Para Mercedes, la situación fue más grave de lo que pasó porque perdieron un auto de sumar puntos importantes y además quedó destrozado el vehículo por uno de los pilotos de reserva del equipo de Brakley.

Tras el accidente, el que hizo referencia con su estilo frontal fue Toto Wolff. El director deportivo salió a responder con mucha bronca y enojo por lo ocurrido, pero evitó responsabilizar a uno de los dos pilotos por lo ocurrido y dejó en claro que fue inaceptable de ambos lados.

“No ha sido nada bueno. Estamos en un ambiente de costos reducidos y a ese coche ya lo pueden tirar a la basura, y posiblemente limitará las mejoras que seremos capaces de introducir. El hecho de que acabásemos así, perdiendo el coche en lo mojado, sin que hubiera contacto y con los dos coches fuera, no es lo que esperaba ver”, expresó en DAZN F1.

“Hablaré con George y le explicaré mi opinión. Nunca hay un culpable al cien por cien y otro que no tiene ninguna culpa. No debió suceder, Valtteri no debía estar ahí después de 30 vueltas malas ni George debía haber iniciado esta maniobra en una pista que se estaba secando y contra un coche de Mercedes.”, expresó Wolff, que también es representante del Russell.









La disputa entre ambos pilotos será una carnicería en la pista durante 2021 y esto tiene que ver con que Bottas llega al final de su contrato y no termina de convencer en su lucha por un título, en tanto el piloto de 23 años es una de las jóvenes promesas que aprende del circuito en Williams, uno de los equipos coleros que intenta cambiar la cara, y ambos se disputan el asiento de Mercedes.

Russell reconocióque las oportunidades de competir mano a mano con el auto multicampeón en pista son muy bajas, teniendo en cuenta la diferencia de rendimiento de ambo equipos, y aprovechó esa oportunidad para arriesgarse, algo que él mismo reconoció que no hubiera hecho sobre otro piloto en pista.