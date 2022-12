Todos por la Scaloneta: Le regalaron un televisor al abuelo que miró el partido de Argentina en la vidriera de un local de Frávega

Una emotiva imagen se viralizó en las redes sociales: un hombre mayor, sentado en su reposera, afuera de un local de Frávega para ver el partido que finalmente ganó Argentina 3 a 0 frente a Croacia. La situación se dio en Paraná.

Tras lo sucedido, Frávega anunció a través de un tweet que le regalarán un televisor para que pueda ver la final de la Copa Mundial de Qatar 2022.

El hombre se llama Carlos Bejar y está próximo a cumplir 83 años. tiene un comercio, “la tienda de ropa más antigua” de la ciudad.

Carlos contó por qué vio el partido en la vereda del local: “Fue para poder ver tranquilo porque tuve unos acompañantes bastante fulerones”, confesó. Además, explicó que el local “tiene una pantalla súper grande” y él no tiene instalado el servicio de cablevideo en su casa.

Por otro lado, su hijo le recomendó llevarse algo donde sentarse. “Me aconsejó que me lleve un sillón porque es difícil estar dos horas y medio parado. Me llevé el sillón y me senté. Pasó un patrullero y un rato se quedó conmigo, además de dos personas, uno un poco alcoholizado y otro más o menos. Y entre los tres, y el patrullero, vimos el partido y gritamos los goles”, aseguró Bejar.





Con respecto a lo que hará el domingo, el hombre sostuvo que estará en el mismo lugar. “Mientras no me echen, ahí voy a estar”. Además hay gente que, tras haberse enterado de esto, quiere acompañarlo, pero el solo pidió “que me mantengan el lugarcito y tranquilidad para poder verlo”.