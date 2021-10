“Todos debemos seguir con el barbijo aun al aire libre”, resumió el gobernador de Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, consideró que la ciudadanía debe mantener el uso del barbijo, como una forma de “cuidado” personal y también hacia los demás, pero aseguró que consultó con los especialistas que asesoran a su administración para definir las nuevas medidas de prevención en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Escuchamos a los expertos, pero también mi opinión, es que todos debemos seguir con el barbijo”, resumió Perotti, consultado sobre las medidas que se adoptan en la provincia a desde el 1 de octubre,

Acompañado por la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, Perotti explicó que su Gobierno pretende “sostener” determinados hábitos para “mantener altos los cuidados de la población”.

“Eso es lo que ha permitido, junto a este esquema de vacunación, mantener un cuadro sanitario que nos va a permitir habilitar más actividades y quizás mayores márgenes de asistencia a muchas de ellas”, puntualizó el mandatario.

Para Perotti, la utilización del barbijo “es una acción que nos incorpora un cuidado y una señal de que no bajamos los guardia, a pesar de que las cosas van mejorando”.

“Tener el barbijo siempre con nosotros es una señal de protección, de cuidado y de cuidado del tercero. No tenemos que perder eso; es el respeto por el otro”, añadió.

Con todo, aceptó exceptuar el uso del tapabocas “cuando se están desarrollando actividades aeróbicas o deportivas”.

“Nación está definiendo un horizonte, que hoy tiene un contexto de baja de casos, de alto porcentaje de vacunación y de llegada de más vacunas. En cada una de las provincias vamos a ir viendo cómo ese mejor escenario nos va permitiendo mayores actividades”, añadió.

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, habló y afirmó, “Estamos atravesando la Pandemia, Estamos transitándola”

La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano hizo hincapié en seguir utilizando el barbijo como “barrera” de protección efectiva para evitar el contagio del coronavirus y que, por tal motivo, evaluarán de manera pertinente con especialistas para confirmar cuándo será recomendable dejar de utilizarlo pese a los anuncios realizados por el gobierno nacional. A su vez, destacó el porcentaje de la población (más del 60%) que ya cuenta con el esquema completo en el marco de la campaña de vacunación contra el coronavirus.

“Acá el barbijo sigue vigente. Vamos a ver con los científicos cuál es la mejor manera de dejarlo. Los indicadores están bien, pero tenemos que entender que también está la cepa Delta. Es una gran barrera el barbijo. Y es simbólico porque nos recuerda que seguimos en pandemia”, sentenció Martorano en conferencia de prensa desde el predio de la ex Rural.

Martorano aseguró que en la provincia van a ser muy cuidadosos. “Con las medidas anunciadas por Nación vamos a ser muy cuidadosos. Para nosotros el uso del barbijo sigue siendo muy importante”.

Respecto de la cepa Delta, sostuvo que hubo casos en la provincia, pero que todos fueron controlados. “Nuestra provincia no es comunitaria de Delta. Pero no quiere decir que no vaya a serlo. Por eso hay que mantener cuidados y seguir vacunando”, apuntó.