Tini Stoessel contó qué miedo tuvo con L-Gante tras grabar su tema juntos

La cantante contó que una actitud del interprete la llevo a desconfiar y a temer que se filtrara, antes de tiempo, la canción que hicieron juntos.

El último corte que lanzó Tini Stoessel “Bar”, no solo, ya la rompe en todos los rankings, sino que además cuenta con la participación de L-Gante, quién hace poco quedó entre los 50 mejores del mundo.

Tras el lanzamiento del video, Tini concedió una entrevista donde reveló que en un momento tuvo miedo de que el material se filtrara antes de la fecha pautada.

Pero antes de este dato de color, reveló cómo fue que surgió la idea de hacer este’feature y dijo: “Nos metimos en el estudio, ya habían trabajado un poco en el beat, era un beat más cumbiero pero con un poco de reggaeton. “Bar” es un poco más oscuro que “Mienteme” por ejemplo. Y dije ‘mi dulzura también al cantar, con esa oscuridad que tiene el beat y esa fuerza, quedaría muy bien con una voz como la de L-Gante”, reveló.

Así fue que contó que le mandó un mensaje al creador de la cumbia 420 y rápidamente se pusieron a trabajar.

“El pibe se metió enseguida a grabar y casi que todos los días me mandaba audios escuchando con sus amigos en la casa la canción, con no sé cuánta gente, y yo dije: ‘esta canción se filtra mañana’. No sé cómo ese tema no se filtró. Y estaba fanático todos los días preguntándome ‘¿Cuándo lo sacamos?’”, dijo con actitud divertida.

Tini