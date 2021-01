Tinelli rompió el silencio: la pelea en el vestuario de San Lorenzo y el nuevo técnico

San Lorenzo atraviesa una crisis futbolística que quedó en evidencia el pasado domingo, luego de la derrota por goleada, por la Copa Diego Armando Maradona que desencadenó la renuncia del entrenador Mariano Soso, además de una fuerte discusión dentro del vestuario entre algunos jugadores.

Ante este panorama, Marcelo Tinelli, el presidente del Ciclón, rompió el silencio y se refirió a todos los temas.

En primer lugar, el conductor de televisión fue crítico con el nivel de juego del equipo. “Evidentemente algunas cosas de conducción no anduvieron. Me pareció muy malo lo de San Lorenzo anoche y con Gimnasia fue horrible. No quiero a este equipo en cancha, no me representa a mí ni al hincha”, afirmó en declaraciones a TNT Sports.

En referencia al plantel, el también presidente de la Liga Profesional de Fútbol fue contundente y aseguró que armará un equipo con jugadores que tengan ganas de estar en el club. “El que se quede en San Lorenzo tiene que tener ganas de quedarse, el que se ponga la camiseta tiene que tener ganas y priorizar al club por encima del nombre. Sean chicos o grandes, hay que matarse por la camiseta. Primero, hay que hacer un plantel de gente que se muera por estar, se los voy a preguntar cuando vuelvan de vacaciones, para reafirmarlo, como cuando uno renueva los votos en el matrimonio”, señaló.

Respecto de la búsqueda de un nuevo entrenador, Tinelli prefirió no dar nombres, aunque se refirió a la posible llegada de Néstor “Pipo” Gorosito, uno de los candidatos para hacerse cargo del equipo. “No hablé con Pipo ni con ningún entrenador. Tengo una devoción particular por él, pero sus tiempos y los nuestros no han coincidido”, indicó.

Además, aclaró que tratarán de contratar a un técnico antes de que San Lorenzo comience la pretemporada (el 21 de enero) y que no esté trabajando en otro club: “Hoy me ofrecieron 50 técnicos pero no nos da el margen, hay que buscar un DT local”.

Por último, en relación a la pelea entre el arquero Fernando Monetti y Ángel Romero, Tinelli dijo que pedirá un informe para saber lo que pasó y lo evaluará con la Comisión Directiva. “Los hermanos (Ángel y Oscar) Romero son dos grandes jugadores y hay situaciones que exceden lo que realmente pasó”, sentenció.