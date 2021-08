Thalía rompió la red con un sensual posteo para festejar sus 50 años

Thalía festejó en en redes sociales su cumpleaños número 50 y sus seguidores hicieron lo propio al recordar no solo los mejores momentos de la cantante mexicana, sino las razones por las que la aman.

Un cinco y un cero enormes y repletos de perlas y globos enmarcan la figura de Thalía, quien posó entre ellos en un colorido y sensual traje para anunciar en redes sociales su cumpleaños.

“¡Happy birthday to me! 50, y así vivo mi vida ‘sin-cuenta’ de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”, escribió en Instagram para enumerar una gran lista de enseñanzas que ha vivido en este número de años.

“Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano”, agrega la recordada protagonista de “María, la del barrio”.

Thalía, quien se ha convertido en un ícono de la cultura pop latina, comenzó a recibir miles de felicitaciones de colegas y amigos, entre las que destacaron las de Anahí, Yuri, Luis Fonsi y Beatriz Luengo, entre otros. Pero sin duda fueron más los fanáticos que se animaron a felicitarla en diversos idiomas que iban desde el portugués, el inglés y el español.

Thalía, cuyo nombre real es Ariadna Thalía Sodi Miranda, confiesa en Instagram vivir sin “resentimientos, envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida” y sin tomar en cuenta “las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado”. Y, por último, sin importarle que cincuenta se escribe con “C”.

“La realidad es que se resetea tú vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo…es el AMOR”, expresó. “Gracias Dios padre por llevarme en el centro de tu mano. Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia)”.

A través de las redes sociales, Thalía agradeció a su familia, amigos y seguidores por el amor y la compañía. “¡A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T!”, concluyó.

Thalía, su trayectoria

Nacida en la Ciudad de México, Thalía comenzó a trabajar en el mundo del espectáculo antes de cumplir los 9 años. Poco antes había muerto su padre, un episodio que la dejó sin habla por más de 12 meses. “Yo recuerdo que fui al hospital a despedirme de él y murió minutos después”, contó la artista durante una entrevista. Por mucho tiempo pensó que era su culpa, lo que transformó su duelo en trauma. De hecho, además de terapia, fue el meterse en la música lo que la ayudó a superarlo.

En 1986 se integró a la banda juvenil Timbiriche, donde conoció el éxito profesional y el delirio de sus fans, que hasta ahora la acompañan. Thalía tiene hoy en día 17,9 millones de seguidores tan solo en Instagram.

Al salir del grupo se lanzó como solista, manteniendo la popularidad anterior, con éxitos como“Amor a la mexicana”, “Piel canela”, “Amor a la mexicana”, “A quién le importa” y más recientemente “No pasó”, con Natti Natasha.

Sin embargo, lo que le dio la mayor proyección fuera de América Latina fueron las telenovelas que se han apodado como “Las tres Marías”. Fue una seguidilla de melodramas como los nombres “María Mercedes” (1992), “Marimar” (1994) y “María la del barrio” (1996). Datos de Televisa, la empresa productora, aseguran que esta última fue vista por más de mil millones de personas a nivel mundial, logrando récords de audiencia del 81 % en el mundo árabe. También protagonizó telenovelas como “Quinceañera”.

Pero en una muestra de que esta filosofía de disfrutar la vida ya estaba en ella, Thalía cerró la puerta a la actuación y los 2000 han sido únicamente de música y ha sacado un total de 32 álbumes. El más reciente trabajo musical fue “DesAMORfosis”, donde tiene colaboraciones con Mau y Ricky, Pitbull y Myke Towers. DesAMORfosis, según dijo, es uno de los discos más personales e importantes de su carrera

Al evaluar su trayectoria, Thalia siempre habla de su relación con el público, que al mudarse a Nueva York tras casarse con Mottola en diciembre de 2000, fomentó a través de la radio.

Hoy en día, el vínculo es a través de las redes sociales, donde tiene una presencia diaria y una personalidad mucho más lúdica de la que se le ha visto en sus otros espacios públicos. Sus Tiktoks están hechos desde la comedia y, muchas veces, con ganas de reírse de sí misma.

Además es empresaria con líneas de ropa, zapatos y accesorios, ha sido locutora y publicado libros sobre estilo de vida.

Por su parte, la comunidad LGTBIQ+, para la cual la actriz es un gran símbolo, también se hizo presente al resaltar lo mucho que su trabajo había causado. “Hoy cumple años una de las personas que más aprecio y que ha sido más importante en mi construcción como hombre gay, Thalía”, escribió el periodista Omar Ramos.