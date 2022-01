Terrible desaire de Susana Giménez a Florencia de la V en su debut al frente de Intrusos

En el marco del debut de Florencia de la V. como conductora de Intrusos(América), un cronista del ciclo buscó la palaba de Susana Giménez, o al menos su saludo; sin embargo, la respuesta de la diva de los teléfonos fue de rechazo total.

“Empieza el nuevo Intrusos… Dame un mensajito para Flor. Empieza ahora”, pidió el periodista. “¡¿Quéeee?! No, no, no”, dijo la diva dándole la espalda a la cámara y regalándole un “no” con el dedito. Un segundo después, se dio vuelta para agregar: “No me importan los programas que hablan mal”. Acto seguido, bajó el tono pero apuntando al notero e ignorando a De La V: “Voy a ver… Si vas a hablar bien, estás perdonado de entrada. Después de que te vea, te digo lo que pienso”, dijo la diva.

La diva de los teléfonos siempre había recibido y tratado con mucho cariño a Flor en su programa, apoyandolá mucho en todas sus decisiones y en su carrera artística

Lo que es más, Giménez se mostraba muy al tanto de las novedades laborales de De la V,.Pero la Diva ahora considera que Flor la traicionó.







“Susana fue a ver a Moldasky en Uruguay. Cuando el cronista le pidió saludos para Florencia y el nuevo intrusos, se calentó mal”, reveló Ángel de Brito en su cuenta de Twitter.

De regreso al piso, Flor de la V no dudó en contestarle. “Susana, te hablo de colega a colega. No sé qué habrá pasado en otra gestión. Yo en esta silla soy nueva. Y te voy a decir una cosa y te lo digo mirándote a los ojos: en este programa yo te voy a cuidar, siempre“, dijo la flamante conductora. “Lo que haya pasado en el pasado, no sé, no me consta, no me hago cargo. Ya bastante que me hago cargo de mis cosas como que me voy a hacer cargo de las cosas de los demás”, insistió, y cerró con un guiño: “Acá te bancamos porque sos la diva máxima de este país. Sos, fuiste y serás la única“.

Qué pasó entre Susana Giménez y Florencia de la V

Susana Giménez ha recibido en el living de su histórico programa a Florencia de la V más de una vez. Inclusive, la flamante conductora de Intrusos ha presentado a sus hijos Paul e Isabella en el ciclo de la diva en Telefe. Sin embargo, en el último tiempo la figura de América ha tenido palabras y gestos que la alejaron de la diva de los teléfonos.

El último cruce sucedió durante la internación de Susana en junio de 2021, debido al Covid que contrajo en Uruguay. Florencia de la V se sumó a la oleada de comentarios en ese momento, aunque la sorpresa llegó por el gesto que tuvo con una publicación que destrozaba a Susana, a quien no le perdonaban haber dicho “No voy a vivir en Argenzuela”, donde la tildan de “tilinga y lacra”.

Antes de conocerse que Susana Giménez había sido trasladada a terapia intermedia en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este, Uruguay, trascendió la información que hablaba de los planes de la diva al ser dada de alta y volver a su chacra, La Mary, para continuar allí con su recuperación por una neumonía derivada del coronavirus. Este último dato contradijo un posible regreso a la Argentina que se rumoreó.

Sin embargo, muchos no tomaron a bien la posibilidad de que Susana pudiera ser trasladada a un hospital privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Pero ante el rumor, la periodista y comunicadora social Adriana Esposto realizó una tremenda y áspera publicación para la revista Sudestada, que recibió el apoyo de muchos incluyendo el de Florencia de la V, quien respondió con un sutil pero contundente puño cerrado adelante, normalmente utilizado para expresar fuerza, poder o creencia en algo. Además de la V., habría hecho un tour por distintos programas televisivos, sólo para criticar a Susana.