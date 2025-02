Tercera subasta de bienes incautados al delito: ya fueron sorteados los escribanos

El secretario de Gestión de Registros Provinciales del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Matías Figueroa Escauriza, participó del sorteo de los martilleros que intervendrán en la tercera subasta de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). La misma se realizará el 15 de marzo en la ciudad de Rosario, y se rematarán más de 100 lotes entre motos, autos e inmuebles decomisados a diferentes organizaciones criminales.

Cabe recordar que, durante el primer año de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, se realizaron dos remates organizados por la Aprad.

Esas subastas fueron organizadas, una en Rosario y otra en Santa Fe, en las que se recaudaron $ 1.124 millones de pesos. En los próximos días, el Gobierno Provincial dará a conocer los lotes que se subastarán en marzo y se abrirá la inscripción para poder participar.

En la oportunidad, Figueroa Escauriza explicó que “estamos iniciando la tercera subasta de nuestra gestión, de los bienes que le quitamos a los delincuentes. Esta política de Estado es fundamental para poder mejorar la seguridad. Es importante que los delincuentes vayan presos, pero la otra parte fundamental es quitarle el dinero, quitarle sus bienes. Y, a través de esta subasta, buscamos eso, debilitar la otra parte de la estructura de las organizaciones criminales”.

Luego, el funcionario detalló que el sorteo se realizó entre todos los martilleros que se inscribieron, de la primera y segunda circunscripción, y agregó: “Se sortearon 20 martilleros que van a participar de este proceso y con este trabajo conjunto que venimos haciendo con todos los colegios de martilleros, que realmente es muy positivo, porque venimos teniendo un mecanismo sumamente transparente de quiénes participan en la subasta y que previamente se conoce a través de estos sorteos públicos quién van a ser cada martillero que va a estar subastando los bienes a los diferentes delincuentes”.

Seguridad legal

Finalmente, detalló cómo es la operatoria para brindar seguridad a quienes adquieran estos bienes: “Todos estos vehículos ya vienen con documentación limpia. Quien compra estos vehículos no tiene ninguna vinculación con la organización criminal a la que le quitamos los bienes. Tiene una nueva chapa patente, tiene un nuevo dominio, no tiene vinculación con los dueños anteriores. Lo mismo con las propiedades. Hicimos un trámite nuevo en el registro de la propiedad inmueble donde quien compre las propiedades que vamos a subastar tiene una matrícula en folio real nuevo, donde va a figurar como primer comprador y no tiene vinculación, por lo menos registral, con los anteriores dueños a quienes decomisamos los bienes. Obviamente las propiedades no las podemos mover de donde están, pero sí todo lo administrativo lo tratamos de cambiar para dar esta mayor seguridad a quienes participan en esta subasta”.