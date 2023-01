Teo Gutiérrez hizo una rifa por una camiseta de Messi, se quedó él con el premio y desató la furia de todos

El futbolista colombiano organizó la movida para una obra benéfica para niños carenciados, pero no hubo ganador y estallaron las críticas

El ex futbolista de Rosario Central Teo Gutiérrez organizó una rifa para ayudar a los más necesitados y desató la furia de los participantes tras quedarse con el premio.

El deportista colombiano, ex jugador de River, decidió llevar a cabo un acto solidario al poner una camiseta del capitán rosarino. Para participar, las personas debían comprar un número que costaba 20 mil pesos colombianos, es decir unos 1400 pesos argentinos.

Sin embargo, Teo dejó a todos sorprendidos tras revelar que, al momento de realizar el sorteo, sacó un numero que nadie había comprado. Si bien lo lógico hubiera sido volver a realizar la rifa, lo cierto es que el futbolista no le pareció mejor forma que anunciar que se quedaría con la camiseta del astro argentino.

“Nadie se ganó la rifa, gracias por ayudar”, escribió el delantero junto a una imagen que comprobaba el resultado de la rifa a través de su cuenta oficial de Instagram.

Captura de pantalla de la historia del jugador en su Instagram.

“Es una camiseta que me regaló Messi y ahora tengo la oportunidad de que la gente se la gana, que participen con una rifa de 20 mil pesos (1.400 pesos argentinos), para que puedan aportarle un juguete a los niños pobres y es una camiseta que está firmada. Hay una amiga que me dijo que vale 100 mil dólares, no la quise vender, y la idea es que la gente se la gane y que puedan estar felices, y darle un regalo a sus hijos”, señaló el colombiano tras explicar que la camiseta la consiguió en la Copa América de Chile cuando le pidió un saludo al Diez y el le dio la casaca. “Es un humilde obsequio para que la gente se pueda quedar con ella y pueda disfrutar de una linda Navidad”, expresó el goleador.