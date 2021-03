El conductor habló de cómo vive el relanzamiento del exitoso ciclo de entretenimientos tras la salida de El Trece y sobre el fanatismo que hay por él en las redes sociales.

Desde el lunes 1 de marzo a las 19 hs. Telefe presenta Pasapalabra el exitoso programa de entretenimientos, con la conducción de Iván De Pineda (43), bajo la producción integral deWarnerMedia Latin America y la producción ejecutiva de Mariel Morán. En entrevista con Exitoína, el conductor habla de su regreso al canal de ViacomCBS tras su abrupta salida de El Trece, también de cómo vive la vuelta del ciclo y su explosiónen las redes sociales.

El envío llega a Telefe con sus clásicos juegos y grandes novedades. Una imagen renovada con una escenografía espectacular y nuevos desafíos que van a sorprender. Con el desembarco del programa en su pantalla, tras 4 años en El Trece y diez meses fuera del aire, el canal de Viacom redobla la apuesta del 2020 y así continuar con su liderazgo ante la competencia de este 2021.

En cada emisión se enfrentan dos participantes acompañados de dos famosos cada uno. Estos dos equipos competirán en distintos juegos cuyo objetivo es la suma de segundos para el desafío final, llamado “El Rosco”. Las figuras más importantes del espectáculo se sumarán en cada programa, y lo dejarán todo para ser los mejores y ayudar a los participantes.

– ¿Cómo estás con el relanzamiento de Pasapalabra?

– Estoy realmente muy contento, muy feliz. No solo por volver con Pasapalabra, en Telefe, por todo lo que significa, y por volver a trabajar con el equipo de siempre, con todo lo que eso implica, con todo lo que queremos al programa, por la ilusión que nos hace hacerlo, por todo lo que nos divertimos y aprendemos y, sobre todo, porque lo compartimos con todo el mundo.

Lo hacemos, realmente, para divertirnos, para pasarla bien y para llevar algo empático, sano, lúdico. Para que se pueda disfrutar en tiempo y forma. A medida que vas viendo el programa, que juegues, que te diviertas, te quede algo, algún dato, alguna cosita. Que conozcas a los participantes, a los invitados, que te rías, está bueno.

La producción es una de las cosas que más alegría me daba de poder seguir compartiendo: venir a Telefe, hacer Pasapalabra y hacerlo con el equipo que tengo la suerte de trabajar hace muchos años.

–Pasapalabra tuvo 4 años de éxito en El Trece. ¿Qué sentiste cuando terminó?

-Y, tenés esa sensación de “¡Uy, no!”. Encima recién arrancaba el año, pero se vino esta pandemia y hubo que tomar decisiones, cuidarse. En el programa hay mucha gente implicada, no solo en el estudio per se o en la escenografía con los participantes, los invitados y conmigo, sino también todo el equipo técnico y en el control. Era una situación que había que tomar una decisión también. Y me parece que Warner Media (ex Latin Turner) tomó la decisión acertada, y pudo reaccionar ante una situación totalmente inesperada con una incertidumbre, nadie sabía nada. Luego pegamos un salto cuasi cuántico, pasó un año y estamos acá, es increíble.

-Ya tenés historia en Telefe, después de Versus en el 2000. ¿Cómo fue volver?

-¡Terrible! (Versus) fue en el 98 o 99, ¡cómo pasa el tiempo! Nos han recibido muy bien, estamos muy contentos. Estamos hablando y estamos en el estudio con todo el escritorio, las luces, todo, y la verdad es espectacular. Todo lo que hemos hecho con las cámaras, los juegos. Porque además tenemos juegos nuevos. Hay nuevos y los clásicos, El Rosco, lógico.

El propósito es que, inclusive, los juegos nuevos sean jugables en tiempo y forma desde tu casa. Son muy dinámicos, muy divertidos y son muy fáciles de aprender a jugar, y están buenísimos. Unos tienen que ver con preguntas y otros con la memoria.

-¿Qué hizo que decidieras aceptar la propuesta de Telefe?

– Continuar haciendo Pasapalabra, que es un programa lindísimo y querible, con todo lo que implica, de trabajo en equipo, de lo que deja y de buscar nuevos desafíos.

El furor de Pasapalabra en las redes sociales

–Pasapalabra explota en las redes, y conquistó a muchas familias, generando un público muy fiel en medio de una era donde el streaming gana terreno. ¿A qué le atribuís este fenómeno?

-Yo soy fan del programa también. Es una parte intrínseca también de lo que soy. Es increíble. Esto es también lo que me gusta, la posibilidad de poder disfrutarlo si estás con amigos, familia, tus hijos.

De repente tenés un trabajo que te permite ver televisión y prestarle atención a lo que sucede y jugarlo ahí también, y que te deje ese dato fáctico y anecdótico, o una palabra diferente o una pregunta, y está buenísimo porque te genera estímulos. Es un programa sano y lúdico porque despierta competir sanamente. Uno compite con uno mismo, después podés competir con el que está al lado. Te podés divertir y reír, hacerlo sanamente. Y a medida que va pasando el programa le vas enganchando el ritmo, te hacés más capo de todo lo que sucede y empezás a jugar mejor.

Como le ha pasado a muchos participantes, que le agarran el ritmo, le toman el tiempo y juegan muy bien. Sobre todo porque vienen a participar a un programa de televisión, en un ambiente que quizás no es el suyo, con las cámaras, las luces. Pero después de un par de programas ya se sienten a gusto, cómodos. Se sientan en su lugar, su asiento, y están súper.

– Pasapalabra es un programa querido, también, porque no tiene golpes bajos.

– Es muy importante cuidar a nuestros invitados, a nuestros participantes, el respeto. Hacerlo empático, amable, divertirse, que sea sano, abierto. Que puedan venir y que cada uno sea como quiere, y tenga su tiempo de brillar y pasarla bien. Sobre todo la interacción, no hay nada más importante que las relaciones humanas. Que pasemos un buen momento, hacérselo pasar a los invitados y a toda la gente que ve el programa.

-Tu estilo de conducción tiene su sello. ¿Creés que encontraste la estabilidad como conductor después?

– Siento que estoy haciendo eso donde me hallo y me encuentro cómodo y puedo, de alguna manera u otra, transitar con mucha buena onda, alegría y trabajo. Soy una persona muy respetuosa de todo, y para mí arrancamos desde ahí. Después vamos creciendo.

-¿Cómo fue el primer día sin hacer Pasapalabra, y cómo fue el día que volviste a hacerlo?

-Muy divertido, fue bárbaro. Lo hablábamos con el equipo, sentimos que es andar en bicicleta. Dejamos la bicicleta un tiempo y nos volvimos a subir y queremos pedalear con todo. Y fue de esa manera, y la verdad que salió todo impecable.

-¿Qué sentís al ser uno de los pocos famosos que casi no recibe críticas o comentarios hostiles?

– Son todos muy buenos, me llegan los comentarios y son muy genios, muy cracks. Me parece que son demasiado buenos.