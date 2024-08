Tamara Pettinato le comunico a Beto Casella que no volverá al programa: “Después del maltrato no vuelvo”

El viernes pasado Tamara Pettinato volvió a ocupar su silla en Bendita Tv luego de que realizara diferentes descargos tanto en sus redes como en su programa de streaming en Blender y junto a Ernesto Tenembau en su ciclo radial.

La periodista fue noticia luego de que se difundieran diferentes videos donde se la ve junto al expresidente de la nación, Alberto Fernández, en la Casa de Gobierno.

Sin embargo, y a diferencia de sus otros descargos, en Bendita Tv, tanto sus colegas como Casella le hicieron preguntas más afines a lo que el público quería saber y ella se mostró incómoda con la situación.

Asimismo en el día de hoy, Casella comentó desde el ciclo de streaming que conduce, “Bondi” cómo quedaron las relaciones con Pettinato y se sinceró al respecto: “Hoy temprano le digo a mi productor ejecutivo: `me parece que Tamara debería tomarse unos días”.

Ante estas declaraciones de Casella, Tamara no dudó en enviarle un mensaje al conductor donde le contó su decisión: “No vuelvo. Todo esto chicos minuto a minuto y tal cual me llega” , adelantó y siguió: “Porque yo como me comí la de Godzilla del minuto a minuto el día que apareció el video, me parece que es de honestidad, con la gente, con ustedes contar todo tal cual”, aseguró mientras leía el mensaje desde su celular.

Y retomó la conversación que le envió la panelista: “No vuelvo, después del maltrato que me dieron el viernes, y cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que esta semana no vaya porque en las redes dicen”, replicó.