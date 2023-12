Tamara Ávila medalla de plata en el Panamericano de Muay Thai

En nota exclusiva con Funes Hoy la peleadora de cepa funense a pocas semanas de la obtención, dialogó sobre sus comienzos en las artes marciales y el apoyo que recibe dentro y fuera del ring por parte de sus familiares y amigos.

“Cuando era chica hice varios deportes, hockey, vóley, atletismo y esto nunca se me había ocurrido, tampoco era tan conocido. Después de haber tenido a mi segundo hijo, y para empezar a moverme un poco, mi hermano me comentó que estaba muy bueno y arranqué. Desde ese momento no falto a entrenar nunca, siempre tengo que ir, me ha pasado cumpleaños de mis hijos o mío y siempre encuentro un momento de ese día para ir un turno y después seguir con lo demás. Mis comienzos fueron a los 21 años en el Club Florida haciendo Kick Boxing y luego al año me pase al Gimnasio Tao Gym donde hacían Muay Thai”, cuenta nuestra atleta.

El muay thai es un deporte que se ejecuta de pie, en el que se permiten puñetazos, codazos, rodillazos y patadas, así como lanzamientos o agarres.







“Allí fui desarrollando mi experiencia como peleadora y rindiendo cinturones, actualmente soy cinturón marrón”.

“Luego de un largo tiempo compitiendo el año pasado participé en el Campeonato Nacional de Muay Thai, donde obtuve la medalla de plata, y así pude clasificar para los Panamericanos en la categoría hasta 50 kilos como Profesional”.

“Los Panamericanos se realizaron del 22 al 25 de noviembre en Buenos Aires, donde el nivel es muy bueno y allí fui avanzando en las peleas hasta que llegué a la final y me enfrenté con una peleadora chilena, quien me ganó, ella era muy fuerte, pero di pelea durante los tres rounds de 2minutos por 1 minuto de descanso. Obtuve el segundo lugar, soy medalla de plata representando a la Argentina”, dice Tamara.







Panamericanos de Muay Thai – Buenos Aires

Tamara Ávila es otra funense que representa a nuestra ciudad y al país haciendo lo que le gusta. Actualmente trabaja como empleada doméstica en varias casas y conjuga su trabajo con el dictado de clases en el Gimnasio Tao Gym (Lugar que ha tenido muchos representantes a nivel internacional en varias disciplinas). Allí se desempeña como instructora

Femenino: lunes y viernes 08:30 hs.

Infantiles: Turno mañana – lunes y viernes 10:00 hs.

Turno tarde – lunes, miércoles y viernes 15 :00hs y 16:00 hs.

Personalizado: lunes miércoles y viernes 14:00 hs. (se puede consultar por horario disponible

Turnos mixtos: lunes, miércoles y viernes 18 y 19:30 hs.)











Dojo Rajasi Team – Tao Gym Funes

Como toda deportista exitosa y exigente estudió y se recibió de masajista deportiva. Todo surgió por la falta de presupuesto para mantenerse en óptimas condiciones físicas para la disciplina. “Hoy es muy caro, muchos no podemos pagar masajista, es por eso que estudié y me recibí, ahora puedo ayudar a mis compañeros”, comenta sobre el tema.

Actualmente entrena en el Dojo en Funes que se llama Rajasi Team (Tao GYm) con el profesor Alan Moratorio y también en la sede central en Rosario donde va en bicicleta desde Funes hasta Colón y Pellegrini, allí entrena con los profesores Matías Scotti, quien es el director de EIDC (escuela integral de deportes de contacto) e Iván Del Vecchio.







Su Familia, sus hijos y sus amigos fueron el empuje que siempre tuvo en esta carrera deportiva como amateur.

Mi viejo es el que más me apoya

“Él es quien se encarga de cuidar a mis hijos cuando tengo que ir a entrenar, Luis Ávila, está como loco… me apoya, fue a verme pelear en este último evento y estaba muy feliz”. Tamara se consagró Campeona el 3 de diciembre en el Domination Muay Thai 2 que se desarrolló en el club Caova de Rosario, con una multitud de funenses que fueron a alentarla. Allá por el mes de julio había ganado la Copa en un primer evento similar.

“Mi familia y mis amigos son un gran apoyo, y me ayudan continuamente a juntar dinero para que nada me falta en los torneos y en mi vida persona. El dinero para viajar a los torneos, tenga para una buena alimentación de cara a las peleas, para el hotel, me bancan muchísimo”, cierra la funense.

Esta historia continuará…