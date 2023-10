Susana Giménez reveló que viajará a la Argentina para votar en las elecciones 2023: “Patricia para todo el mundo”

Susana Giménez hará teatro en Uruguay en diciembre y se despedirá de los escenarios para el año próximo dedicarse a la televisión. A su vez, la diva de los teléfonos reveló que viajará a la Argentina dentro de los próximos días para votar en las elecciones 2023.

La actriz dio un móvil para LAM (América TV) y cuando sobre el final de la charla Ángel de Brito le preguntó si se quedaba en Uruguay hasta fin de año, ella sentenció: “Voy a votar”. Y el conductor retrucó: “Ya sabemos a quién”.

¿A quién va a votar Susana Giménez en las elecciones 2023?

“Por supuesto, Patricia para todo el mundo“, sentenció Susana Giménez, dejando en claro su apoyo a Patricia Bullrich, candidata a presidenta por Juntos por el Cambio.

Previo a las PASO 2023, la conductora de Telefe hablómediante una comunicación telefónica con Jonatan Viale para +Realidad (LN+) y analizó la actualidad del país: “Estoy en Punta del Este y pensaba ir a Buenos Aires a votar, pero no puedo porque soy residente uruguaya, en las PASO no puedo votar, pero en las nacionales sí. Todos saben por quien voy a votar, siempre voté por Juntos por el Cambio. No cambiaría nunca, confío mucho en los candidatos. Los dos candidatos son buenos, ganará el que tenga que ganar”.

“Lo que quieren es que el país levante. Es un país tan grande, rico, poderoso… Me duele profundamente lo que veo, me duele cada vez más. No puedo creer que el dólar esté a 600, qué bárbaro… me da como miedo, no sé…”, manifestó la diva por aquel entonces, cuando el dólar blue aún no había superado los 1000 pesos.

“No me gusta ver que todos los días matan a tres personas. Sigo pensando que el que mata tiene que morir. Es así. Lo que veo por televisión me aterra”, reafirmó sobre la frase que dijo allá por 2009. “Lo de la inseguridad me tiene loca, la inflación y la pobreza… todo lo que se dice, que la gente no puede comer carne… como a todos los argentinos, me aterra ver gente tomando agua del piso, los chicos en el barro, que no tengan baño y agua corriente”, planteó.

“No se pueden prometer cosas que no se vayan a hacer, ahí perdés credibilidad”, opinó sobre el oficialismo. Sobre qué le recomendaría a quien sea el futuro presidente o presidenta de Argentina, Susana dijo: “La seguridad, la inflación, la honestidad, la transparencia… la política es muy complicada, no la entiendo”.

Por otro lado, la conductora elogió a Uruguay, donde vive desde hace tiempo: “Uruguay tiene su parte, que es un poco caro, pero es un país increíble. Lo del agua se solucionó todo, trajeron de Estados Unidos máquinas que le sacan la sal al agua y ya se arregló todo. No tardan mucho, tienen un presidente que es una maravilla”.

Sobre el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, Susana Giménez destacó: “Me parece genial, es sencillo. Es hijo de un presidente, se crió en la política, él sabe lo que tiene que hacer”.