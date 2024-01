No hay dudas, de que Susana Gimenez es una de las conductoras estrellas del país. A lo largo de los años marcó su carrera al frente de distintos programas de entretenimiento. En la actualidad, se encuentra realizando temporada de teatro en Uruguay, donde reside hace varios meses.

Susana Giménez anunció su regreso a la televisión: cuándo será Foto: web

La conductora, hace un tiempo, que decidió alejarse del país, debido a sus diferencias políticas y se instaló en su chacra “La Mary” que tiene en Uruguay. Además, se encuentra realizando por última vez la obra de teatro “Piel de Judas”, ya que anunció su retiro de los escenarios.

Sin embargo, en Argentina, sus fanáticos esperan poder verla de regreso y en algún rol ya sea como conductora o actriz. Fue en el programa Socios del Espectáculo, donde charlaron con la “diva” sobre su posible regreso al país.

SUSANA GIMÉNEZ CONFIRMÓ QUE VUELVE A LA TELEVISIÓN ARGENTINA

Uno de los motivos por los que la conductora podía regresar al país, de nuevo, era si cambiaba el gobierno, lo que finalmente pasó. Frente al notero del programa de espectáculo, Susana confirmó que regresa a Argentina.

Pero no solo eso, sino que volverá a la televisión. Frente al notero de Socios del Espectáculo, la diva comentó: “Vuelvo en el invierno a Argentina”. Ante esta afirmación, el notero preguntó: “¿Volvés a la tele?”.

Susana Giménez confirmó su vuelta a la televisión Foto: captura

“Sí, ya está confirmado. Voy a hacer mi programa”, sostuvo la conductora estrella. De esta manera, Susana Giménez informó que vuelve al país para conducir su clásico programa de entretenimiento, luego de varios años.

Hace un tiempo que se sabía que la conductora estaba negociando su regreso a la televisión. Esta vez fue ella quien dio la primicia, por lo que se espera que en unos meses pise suelo argentino.

La famosa anticipó en LAM, hace unos meses su negociación con Telefe. “El clásico, yo no quiero hacer otra cosa, me ofrecieron otras cosas pero no las hice porque no eran para mí. Mi programa sí me gustaba: una buena entrevista, una súper estrella que venga de visita, un musical”, señaló ante la consulta de su vuelta a la conducción.