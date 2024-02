Sube la nafta el jueves 1° de febrero

Aumentan un 27% los combustibles y el litro de nafta se acerca a los mil pesos. Un empresario del sector anticipó la medida que tomará el Gobierno a partir de esta medianoche.

Mientras, miles de argentinos hacían cola “por las dudas” en estaciones de servicio de todo el país para cargar sus tanques, buscando ahorrar algunos pesos.

El titular de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, anticipó que esta medianoche el Gobierno subirá un 27% el precio de los combustibles. De esta forma, el costo del litro de nafta se aproxima a los mil pesos.

La noticia se conoció en diálogo con la señal de noticias C5N, cuando el empresario afirmó que el incremento que regirá a partir de las 0 horas de este miércoles será del 27%. En ese sentido, aseguró: “La pauta actual es la liberación del precio. El litro de super quedaría en torno a los 800, 900 pesos”.

Con esta nueva suba, el combustible lleva acumulado un aumento del 100% en menos de un mes. A mediados de diciembre, las petroleras YPF y Axion aumentaron hoy 37% el valor de naftas y gasoil y se sumaron así a Shell.

De esta manera, el precio de referencia internacional que es la variedad súper pasó a tener un valor de poco más de US$ 0,75. El promedio histórico del país es de entre US$ 1 y US$ 1,1 por litro, precio al que llegaría ahora con este nuevo aumento.

¿SUBE LA NAFTA EL JUEVES?

¿Cuál es la situación? Si el gobierno de Javier Milei decide, finalmente, cumplir la ley que establece impuestos fijos a los combustibles líquidos, el próximo jueves las naftas podrían aumentar un 25%.

Por ejemplo, si se toma como referencia el precio del litro de súper en Córdoba capital (de $ 806), y si se traslada el 100% del incremento del tributo, el precio debería pasar a ser $ 1.005.

En dólares, al tipo de cambio oficial, implicaría subir de 0,95 a 1,2.

El cálculo pertenece al economista Nadin Argañaraz, del Iaraf, quien analizó lo que viene sucediendo con el impuesto nacional a los combustibles que, a pesar de la alta inflación, mantiene inalterado su valor en $ 27,6 desde octubre de 2022.

Si bien la Ley 27.430 estipula un aumento trimestral según el IPC del Indec, a partir de 2021 y mediante distintos decretos del Ejecutivo esta actualización se fue posponiendo (hay aumentos pendientes del tercer y cuarto trimestres de 2021, todo 2022; y el primero, segundo y tercer trimestre de 2023).

La medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Ahora, a fines de enero vence el último decreto de prórroga -firmado por Alberto Fernández en plena campaña electoral-, por lo cual existe la posibilidad que se decida cumplir con los aumentos de la ley, agrega Argañaraz.

El peso de los impuestos en los combustibles

¿SUBE LA NAFTA? IMPUESTO COPARTICIPABLE

En marzo de 2018 el valor del impuesto era de $7,13 (para simplificar el cálculo, se suma el impuesto al combustible y el impuesto al dióxido de carbono). Ese monto a precios de enero de 2024, según el Iaraf, debería ser de $227.

Respecto al valor actual de $27,6 el valor potencial del impuesto es un 722% más alto.

La “no-actualización” del tributo significa pérdida de recaudación real. “Es importante recordar que este tributo es coparticipable, por lo tanto afecta los ingresos de Nación pero también de las provincias y de Caba”, advierte Argañaraz.

Es decir que a medida que comenzó a disminuir el valor real del tributo –algo que sucedió a mediados de 2021–, la recaudación del mismo empezó un descenso de manera paulatina.

Para dimensionar el atraso: el valor real del monto fijo del tributo descendió un 85% entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023.

Al comparar la recaudación mensual de diciembre 2018 con la de diciembre de 2023, se obtiene un descenso real del 77%.

“Si el Gobierno nacional, junto a las provincias y Caba, quieren aumentar la recaudación, los combustibles constituyen un hecho imponible posible teniendo en cuenta la importante caída real que se ha dado en los últimos años”, reconoce el titular del Iaraf.

PESO DE LOS IMPUESTOS

A partir de todos los impuestos que se pagan cada vez que se carga nafta, Argañaraz analizó el peso de cada tributo sobre el valor final de la nafta súper en la ciudad de Córdoba.

Según el estudio, la carga tributaria hoy es del 24%.

Ahora bien. Si se actualiza plenamente por inflación el valor del impuesto a los combustibles, la carga tributaria total sobre el precio final de la nafta súper pasaría a ser del 39%.

“Habrá que ver qué decisión toma el Gobierno respecto a esta cuestión. Es posible que aplique una salida intermedia”, subraya el economista.

Guillermo Lego, gerente general de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha). (La Voz)

CAÍDA DEL CONSUMO

Guillermo Lego es gerente general nacional de Cecha. El dirigente confirma que en diciembre pasado, el volumen de ventas totales de combustibles en el país cayó un 4,9%. Pero para enero, el derrumbe podría llegar al 20%.

“En diciembre el total de la caída de ventas, por los cuatro combustibles (las dos naftas y los dos gasoil), fue de 1.806.683 de m3, lo que equivale a 1.806.683.000 litros”, detalla.

“Si bien los precios, desde el 25 de noviembre, se incrementaron alrededor de un 120%, la realidad es que ese incremento, más la baja general del poder adquisitivo del consumidor, está afectando los volúmenes de venta”, remarca Lego.

Pero la caída no terminó allí. En Cecha esperan que se profundice. “Esta merma, según nos informan las federaciones y cámaras que están asociadas a Cecha, se acrecentará en enero por lo que estimamos que la caída alcanzará el 20%”, destaca el dirigente.

El dato oficial lo tendrán a mediados de febrero.

“Cabe aclarar que tenemos 16 federaciones y cámaras que asocian a la mayoría de las estaciones de servicio del país, cualquiera sea la marca, incluso las blancas. Hoy en Argentina hay registradas operativamente 5.274 estaciones de servicio”, cierra.