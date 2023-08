“Sos un maleducado, Gabriel”: la acusación de un periodista a Heinze en la conferencia de prensa.

El entrenador de NOB Gabriel Heinze, tuvo un fuerte intercambio con un periodista en la conferencia posterior a la derrota de su equipo ante Corinthians en la Copa Sudamericana.

El comunicador le consultó al DT por las modificaciones que había hecho y que, consideró, no habían sido efectivas o, cuanto menos, insuficientes para tratar de sacar un buen resultado.

“Como te voy a faltar el respeto yo, si no me dejas terminar. Te estaba explicando eso“, agregó el Gringo en relación con una de las modificaciones tácticas que realizó.

Allí se dio el siguiente diálogo y el “maleducado” del periodista a Gabriel Heinze

Periodista: Por eso digo, porque cambió la táctica Corinthians, ¿por eso hacés una modificación?

Heinze: Bueno, bueno, ya está, entonces ¿Qué queres que te explique si no me dejas explicar?

Periodista: Bueno, te lo dejo explicar. Sos maleducado, Gabriel. sos un maleducado orque en realidad estamos hablando bien. Si desconozco el tema por ahí te lo pregunto.

Heinze: pero como voy a ser un maleducado si estoy hablando y vos me interrumpís, ¿quién es el maleducado?

Periodista: Te lo pregunto porque si no conozco del tema, me lo explicas y lo aprendo

Heinze: Pero dejame explicarte, si me interrumpís, como te voy a faltar el respeto si no me dejas terminar, te estaba explicando. Yo no te falto el respeto no soy un maleducado, no te equivoques

Newell’s cayó en su visita Corinthians en la ida por los octavos de final de la Sudamericana

Newell’s Old Boys cayó anoche por 2 a 1 en su visita a Corinthians, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana, jugado en el estadio Arena Corinthians, de la ciudad brasileña de San Pablo.

Marcos Portillo abrió el marcador para Newell’s en el final del primer tiempo, pero Corinthians lo dio vuelta en el complemento con tantos de Yuri Alberto, de penal, y de Wesley, en la primera parte del complemento.

La llave quedó abierta y se definirá el martes en el estadio Coloso Bielsa, del Parque Independencia de Rosario.