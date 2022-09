Soledad Aquino estuvo en Canta Conmigo Ahora y Marcelo Tinelli la invitó al jurado: la advertencia de Cande

Soledad Aquino estuvo en Canta Conmigo Ahora y Tinelli la invito a ser jurado

En la gala del martes, Canta Conmigo Ahora definió a los primeros cinco participantes que se clasificaron para la siguiente fase. Marcelo Tinelli condujo un programa lleno de nervios, emociones y demás sentimientos propios de cada competencia cuando se acerca a zona de definiciones. Y en medio de las tensiones del caso, siempre son necesarios los momentos para relajar con un poco, y para ello nada mejor que el baile, la música y algún paso de comedia.

Al principio, Miguel Ángel Roda siguió el juego de seducción que le propuso el conductor. Tinelli le pidió el celular para constatar sus últimas conversaciones. Allí notó que entre sus contactos recientes había algunas participantes, como Ailén Peralta, que aportó sus propias pruebas a la causa. Más allá de estas idas y vueltas, el coqueteo les trajo suerte a ambos, ya que se clasificaron a la siguiente fase.

Marcelo Tinelli invitó a Soledad Aquino a ser parte del jurado (Fotos: Ramiro Souto. LaFlia)

Promediado el programa, saltó a la pista L-Gante, en este juego de jurados participantes que ya protagonizaron entre otros el Puma Rodríguez, Cristian Castro y Coti Sorokin. El joven de General Rodríguez presentó un set de tres canciones y con su carisma arrollador puso a todo el estudio a bailar. “Gracias a todos por esta oportunidad. Trato de contar la realidad de los pibes de los barrios de una manera alegre”, se despidió Elián, entendiendo el juego televisivo y cosechando los cien puntos de rigor.

Antes de seguir con el programa, Tinelli sorprendió con un saludo. Mirando hacia su derecha, donde se suelen ubicar los allegados a los participantes, detectó a Soledad Aquino, su expareja y madre de sus hijas Candelaria -una de las 100 jurados- y Micaela. “Sole un día tiene que venir como jurado, fue cantante flamenca, bailarina flamenca. Cande, invítela a mamá”, dijo el conductor, oscilando con su mirada hacia el panel de los 100 y hacia la platea. L-Gante jugó a ser participante de Canta Conmigo Ahora

“Me muero si viene mamá al jurado, al lado mío así chusmeamos todo”, sugirió la joven, mientras Aquino saludaba con una sonrisa y dejaba la puerta abierta. “Quién te dice…” deslizó con una sonrisa y un gesto que dejaba ver sus ganas. “Sabe mucho mamá, de flamenco, de todo”, insistió la influencer, y lanzó una advertencia. “Es picante mamá”.

“Ya la conozco”, respondió un Tinelli exagerando un gesto adusto y provocando la risa de las dos mujeres. Todavía tentada, Soledad recordó sus días internada en un sanatorio, peleando por su vida y con las visitas de su exmarido y sus hijas. “No sé cómo las enfermeras no se iban cuando me cantaba. Me hacía serenatas que estaban muy buenas, las escuché después”, relató en señal de agradecimiento por la compañía en aquellos días difíciles.

Cabe recordar que durante el 2021 Soledad recibió un trasplante de hígado. Estuvo internada por una hemorragia intestinal y tras contraer coronavirus, pasó a estar en la lista de espera del INCUCAI hasta que el 10 de junio recibió el tan anhelado órgano. Durante esos días eternos, Marcelo la acompañó a ella y a sus hijas junto a la gran familia ensamblada que integran con Paula Robles, mamá de Francisco y Juana, y su pareja de entonces, Guillermina Valdés, madre de Lolo. Por aquellos días se viralizaron una serie de videos en los que Marcelo entonaba algunas canciones con tal de levantarle el ánimo a su familia, algo que a la luz de los hechos consiguió.

Sofi de Blas, Agustina Sol Pereyra, Ailén Peralta, Pamela Rosenstock y Miguel Ángel Roda, los primeros clasificados a las semana final (Ramiro Souto. LaFlia)

Con la promesa flotando en el aire, el programa siguió su curso y determinó que Pamela Rosenstock, Sofi de Blas, Miguel Ángel Roda y Ailén Peralta y se sume a Agustina Sol Pereyra con el boleto asegurado a la próxima semana. El jueves quedarán definidos los otros cinco participantes, que se irán eliminando hasta que lleguen cuatro a la gran final tendrá lugar el 10 de octubre. Quien sabe si en algunos de los siguientes programas hay alguna especialista de flamenco entre los 100.