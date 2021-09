Sobredosis de Soda el mejor tributo a Soda Stereo presentó su espectáculo “Todo volverá a ser como fue”

Mariano Albergoli, es el líder de Sobredosis de Soda, la banda de tres integrantes que brindaron un show en la ciudad de Rosario, ayer sábado en Teatro El Círculo.

“ Estoy con todas las ganas y las mejores energías de querer estar por fin en Rosario tocando. El año pasado, antes cierren todo teníamos programadas tres fechas para el show y después de dos suspensiones y una pandemia mediante, acá estamos: un placer enorme estar acá esta noche con ustedes” ya sobre el escenario contó Albergoli

Con un sistema de Audio y luces impactantes comenzó pasadas las 21, 15 horas en un teatro con todas las localidades que el protocolo permite llenas y con gente de por lo menos dos generaciones diferentes mezcladas, algunos que habían visto recitales de Soda Stéreo en vivo, con muchas expectativas de lo que podía suceder esta noche.







Así comenzaron a recorrer los hits de Soda, con su estilo, con un auditorio que los coreaba y bailaba en su sitio todavía un poco tímido al ser su primer recital, llegado a la mitad de la noche Mariano, frente al mic, dijo que no decaiga y le dedicó a su amigo e hija Lisa un tema muy particular: “Trátame Suavemente” de Daniel Melero.







A los pocos minutos sonó “Persiana Americana” y ya nadie pudo contenerse, todos parados en sus lugares corearon y bailaron y hasta se improvisaron tímidos pogos, la magia se había producido, los fanáticos no disimularon más su entusiasmo y rompieron las reglas. Quietos y callados no era lo mismo…, entonces ya no hubo vuelta atrás, la adrenalina se sintió en el majestuoso teatro El Círculo y explotó del placer de volver a la música en vivo y de poder sentir que por un ratito Gustavo Ceratti, volvía a estar, aunque ya no esté más en este plano.

“ esta es una vuelta al vivo, a tocar para la gente que nos apasiona, hemos llegado a tocar 80 shows en un año y nunca me pasó eso de tocar una canción y no disfrutarla, como cuando era chiquito y escuchaba en mi grabador a Soda, para nosotros esto era vital y pienso que para ustedes volver a ver una banda en vivo, también, les agradecemos e corazón, porque con la inflación que alguien pague una entrada vale el triple, así que GRACIAS por venir”. Arbergoli

Luego hizo cuatro temas más y demostró que la banda Sobredosis de Soda no sólo intenta recrear los shows del trío Cerati/Bosio/Alberti, buscando producir una gran emotividad en los oyentes que quieren recordar a la banda más importante de la historia del rock de América Latina: Soda Stereo, sino que lo consigue, indudablemente.