Sin renovar mandato, Bullrich llamará a elecciones en el PRO

(NA: JUAN VARGAS)

Tras los rumores de una posible llegada al Ministerio de Seguridad del Gobierno de Javier Milei, la titular del PRO, Patricia Bullrich, anunció que no buscará renovar su mandato en la fuerza y, por lo tanto, llamará a elecciones.

A través de la red social X, la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, manifestó: “Convocaré a elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de Pro Argentina. Mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato. Dedicaré todo mi esfuerzo, energía y tiempo en trabajar por una Argentina próspera y segura”.

Las declaraciones de Bullrich vienen luego de la tensión que se produjo con Mauricio Macri, quien consideró que la titular del PRO hizo su propio juego. De hecho, durante el programa de Viviana Canosa, la ex Ministra de Seguridad le envió un mensaje diciendo: “Yo no me someto a Mauricio Macri”.

Sin embargo, el exmandatario no fue el único que dejó entrever su malestar, ya que el gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, también cuestionó el posible desembarco de Bullrich como ministra de Seguridad en la futura gestión del presidente electo.

En ese sentido, el futuro mandatario provincial remarcó: “Si es funcionaria de [Javier] Milei no puede seguir siendo presidenta del partido. Me parece que eso es algo casi obvio”.