Silvina Luna se sumó a Divas Play, la nueva plataforma de contenido para adultos: “Mi lado erótico”

Silvina Luna siguió los pasos de Florencia Peña y se incorporó a las filas de Divas Play, la nueva y popular plataforma de contenido para adultos, una alternativa para quienes gusten mostrarle muy sensuales sin que Instagram y sus increíbles disposiciones censuren sus imágenes y videos.

Cuánto sale Divas Play

Silvina Luna, quien se encuentra desempeñándose como panelista en Flor de Equipo (Telefe), anunció con emoción su llegada a la plataforma Divas Play, donde quienes deseen consumir el material nunca antes visto, deberán pagar una suscripción mensual de 15 dólares.

Por qué Silvina Luna está en Divas Play

“Libertad es una palabra grande que muchas veces nos cuesta por infinitas razones. Si algo he aprendido es que mi libertad es aceptarme como soy, mirarme en el espejo y sentirme contenta con la mujer que encuentro sin que me importe lo que piensen los demás”, comenzó diciendo Silvina Luna en un posteo publicado en su cuenta de Instagram en el que agregó un video que la muestra realizando una sensual sesión fotográfica para Divas Play.

“Hoy quiero volver a conectar con la sensualidad, el erotismo, y romper límites, porque así soy. ¿Qué tal si nos conectamos con esa parte mía!?”, propone la actriz en el posteo. Para luego invitarlos al sitio de encuentro: “¿Dónde?

Nos vemos en la web de Divasplay @divasplay, una plataforma para creadores de contenidos donde podes subir cosas que otras redes te censuran”.

“Funciona como una red social privada donde cada creador sube su contenido y quien quiera puede suscribirse mensualmente ¡y ver todo lo que se publica! Te espero en Divas sin limitaciones”, cerró.

Este jueves 20, Silvina estuvo invitada a No es tan tarde (Telefe) y detalló su presencia en la plataforma furor entre las famosas e influencers. “Hay material exclusivo, subido de tono”, aseguró.

“Estoy innovando, probando cosas nuevas y volviendo a reconectar con esa sensualidad que está en mí y que me encanta”, concluyó, además de mencionar a Flor Peña como compañera de plataforma.





Qué es Divas Play

Divas Play se presenta como una plataforma de contenido streaming, donde los creadores pueden compartir su trabajo, bien sea en fotografías o videos, sin ningún tipo de censura y cobrando a su comunidad una suscripción mensual. En caso de personalidades como Flor Peña, que disfrutan de poder hacer material más erótico y sensual, esta página representa una gran posibilidad de otorgarle valor a ese tipo de proyectos.

FLORENCIA PEÑA EN DIVAS PLAY

“Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan“, advirtió Florencia Peña semanas atrás al anunciar su llegada a Divas Play.