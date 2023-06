Silvina Luna: fue internada en terapia intensiva y está con respirador

Ángel de Brito interrumpió la emisión de LAM(América) para informar que Silvina debió ser internada, se encuentra en terapia intensiva con respirador.

¿Qué le pasó a Silvina Luna?

“Los chequeamos con sus médicos y la gente del Hospital Italiano, Silvina Luna está internada en terapia intensiva”, comenzó diciendo Ángel de Brito a la vuelta de uno de los cortes del programa. El conductor detalló que la actriz se encuentra sedada y con respirador.

“Está acompañada por su hermano y por toda la gente que la quiere, no queremos hacer mucho show con este tema”, indicó. “La estuvimos llamando… Ella vino hace un mes al programa a comentar todo lo que le había pasado con su salud y finalmente hoy pasó a terapia intensiva”, concluyó el presentador, a la vez que expresó sus deseos de recuperación para ella.

El 5 de junio, Silvina Luna compartió en su cuenta de Instagram un video desde la sala de diálisis del Hospital Italiano y contó por qué estaba internada.

“Estoy en la sala de diálisis del Hospital Italiano, desde el jueves que estoy internada, supongo que mañana ya me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la microbacteria y por fin se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar, que son dos, así que los estoy probando ahora acá internada, para ver si los tolero y está todo bien”, detalló Silvina Luna.

“Por ahora viene todo perfecto, estoy contenta con eso. Empecé otro camino, que me tiene entusiasmada, que es el camino hacia combatir esta bacteria y después el trasplante“, cerró la modelo.

¿Quién le donará un riñón a Silvina Luna?

Silvina Luna (42) volvió a hablar de su salud, mientras lucha para vencer a la bacteria que se encuentra en su cuerpo para poder entrar a la lista del INCUCAI. La actriz reveló que su hermano se ofreció a donarle un riñón.

En diálogo con Catalina Dlugi, Silvina Luna dijo: “Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas y quiero ir paso a paso”, explicó en Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Desde hace meses, la rosarina se somete a diálisis debido a la insuficiencia renal que está relacionada a la mala praxis ejecutada por el cirujano Aníbal Lotocki. “Tengo que hacerme diálisis tres veces por semana. Para entrar en la lista de espera para un trasplante de riñón, antes tengo que vencer una bacteria que está dando vueltas por mi cuerpo. Tengo que pensarlo como un paso a paso. Si pienso en todo lo que tengo que encarar, me agarra una ansiedad bárbara”, expresó.

Respecto a cómo atraviesa la situación que ha estado viviendo, explicó que “Lo que vivo y lo que comparto con gente que está en la misma es que hay que vivirlo día a día. ¿Cómo me levanté hoy? ¿Estoy dolorida? Hay que aprender a escuchar al cuerpo. ¿Necesito quedarme descansando? Ok, me quedo. Otro día me levanto sin dolores y lo aprovecho al máximo, visito amigos, hago todo lo que me hace bien”.

“El miedo lo enfrento con amor por mí misma, hago todo lo que la vida me propine hoy. Quiero estar bien, quiero seguir viviendo, y claro que con los amigos y la familia, eso es clave”, añadió Luna.

Por último, reflexionó: “Hay un punto de entrega. La vida me acompaña y es sabia y va a ser lo que tenga que ser. También aprendí a pedir ayuda. Esta última etapa que empecé con diálisis, pedí y me fue mejor”.