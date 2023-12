Silvina Escudero habló de su salud tras la preocupación: “Tuve una cirugía abdominal, pero no por estética”

Silvina estuvo desaparecida de las redes sociales un tiempo y generó preocupación. Recientemente reapareció en su cuenta de Instagram y contó el motivo.

“Mientras mi hermana se prueba ropa les cuento que me va a acompañar al médico, porque se supone que me tienen que sacar los puntos y me voy a poder sacar la faja“, reveló la bailarina.

Luego, Silvina Escudero compartió un video de hace días, donde explicaba detalladamente lo ocurrido: “Acá va la respuesta a sus preguntas y uno de los motivos por mi desaparición. Tuve una cirugía abdominal. Estoy super bien, bárbara. La semana que viene me sacan los puntos. No sé si escuchan, que tengo una faja. Por eso no me ven haciendo actividad, pileta, sol ni nada. Me tengo que cuidar, pero estoy re bien. Estoy un poco hinchada, pero nada más. Estoy recuperándome genial“.

“Agradezco a todos los que me bancaron este tiempo, a las marcas también con las que yo tenía pauta. Es difícil subirles contenido porque no me entra mi ropa… se dan cuenta que estoy siempre con cosas anchas, una cosa tremenda. Me es difícil todos los reels que subía todo el tiempo. No puedo bailar, hacer actividad, nada, ni andar en bicicleta. Puedo caminar nada más. Capaz cuando me saquen los puntos me dicen otra cosa, pero ya me dijo que por lo menos hasta el 15 de enero no puedo retomar actividades físicas”, sumó.

Qué le pasó a Silvina Escudero

Silvina Escudero contó hace un tiempo que no estaba atravesando un gran momento a nivel personal y generó preocupación luego de compartir algunas frases en sus redes que denotaban tristeza.

Entre los distintos posteos que compartió, manifestaba: “Pasada la crisis, quédate con el que te llamó, escribió o se preocupó por saber cómo estabas. Es por ahí”. Además, continuó: “Los que murieron ayer, tenían planes para esta mañana“.

Incluso, sentenció: “Un día, sin previo aviso, todo se termina. Mi consejo es que vivan cada momento con el alma, aprecien a cada persona que pasa por su vida, sea un instante o un milenio, sean sinceros con los sentimientos, no guarden nada, que no hay nada más chimba que ofrecer lo que está en el corazón”.

Tras ver las preocupantes historias de Silvina Escudero en sus redes, Estefi Berardi habló con ella: “Le escribí y me dijo que no estaba separada. Al contrario, cumplía un año de casada y no lo pude ni festejar”.

Contrario a lo que se creía no está atravesando una crisis con Federico sino que “me autoriza a decir que está pasando por un momento delicado y complicado. Aún no se siente lista para contarlo”. Y aseguró para Mañanísima (El Trece): “Evidentemente mi descargo son las frases en Instagram”.

“No quiero hablar demasiado pero sí estoy pasando un momento difícil, muy complicado que no tiene que ver con mi matrimonio”, reiteró la bailarina.

Más tarde, Silvia Escudero se mostró en un video y reveló: “Los que me siguen desde hace tiempo saben que soy muy reflexiva que siempre se queda con lo importante que para mí, son los vínculos que uno tiene, que ha sembrado toda la visa y que hoy cosecha. Si hay algo que atesoro en la vida es esa gente, que no se baja del barco”.