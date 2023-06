“Siento compasión por mi hija”: Jorge Rial rompió el silencio y se mostró muy triste por el escándalo con More

Jorge Rial regresó a la Argentina luego de unos días de descanso en España con su novia, María del Mar Ramón. Apenas pisó el aeropuerto, el conductor conversó con una periodista y no esquivó las preguntas en torno a las incendiarias declaraciones de su hija Morena.

“Solo siento amor y compasión por mi hija, gracias. No puedo hablar mal de mi hija. Solo siento compasión por ella en este momento y un poco de lástima por los mayores que la están manipulando”, sostuvo en diálogo con LAM (América).

En ese sentido, a pesar de que no lo mencionó, el “palito” tuvo como claro destinatario a su examigo y socio: Luis Ventura. “Están manipulando a una chica con problemas emocionales”, indicó einsistió en que se trata de una “manipulación pornográfica”.

“Mis dos hijas son mi debilidad y quizás mi nieto aún más, me hace muy bien hablar con él. Es feliz, ojalá que sea feliz y todo esto no lo impacte. Lo único que me importa hoy es mi nieto, mis hijas ya son grandes y son independientes. Son absolutamente responsable de sus actos, yo estoy para lo que necesiten. Como estuve siempre y todo el mundo lo sabe. No tengo que andar dando explicaciones aunque tuve que ser padre y madre al mismo tiempo”, reflexionó.

Por otra parte, el ex Intrusos (América) aseguró que desea que su hija le ponga fin a esta suerte de catarsis televisiva y logren reparar el vínculo. “Ella me tiene bloqueado de todos lados, pero obviamente que voy a estar para recibirla. Solo me insulta, pero voy a amarla toda la vida”, precisó.

Y completó: “Tengo mucho amor por mi hija, nunca me vas a escuchar hablando ni mal ni bien de ella. Ojalá ella termine con esto, se desahogue y veremos en un futuro que sucede”, afirmó y reconoció que la situación “no es fácil”.

Jorge Rial lamentó que sus exnovias hayan sido atacadas por Morena

Durante la charla con la movilera del ciclo que conduce Ángel De Brito, Jorge Rial se mostró muy dolido por la forma en la que sus exnovias fueron expuestas por Morena en distintas entrevistas. Además, reconoció que no le gustó la manera en que se tocó en los medios un romance de su pasado.

“Estamos hablando de cosas que pasaron hace más de 20 años. De Tatiana Schapiro te voy a decir que estuvo en una etapa muy importante de mi vida y ella fue muy importante, no fue una amante. Fue algo corto, pero importante. Lamento que la estén molestando”, expuso.

Morena Rial apuntó en varias oportunidades contra las exnovias de su papá. (Foto: Captura América)

Además, remarcó que no se siente cómodo con la manera en que el resto de su fueron atacadas por Morena -que incluso hizo un “ranking de las peores novias de su papá”-.

“Lamento que involucren a mis exparejas en esto, todas fueron muy bondadosas con Morena, con Rocío y conmigo más. Ellas siempre hicieron todo lo posible para mantener mi familia unida. Y cuando digo todas, todas. La que vos quieras: (La Niña) Loly, Agustina (Kämpfer), Romina (Pereiro)… Siempre me sentí respaldado, incluso estuvieron en etapas muy difíciles como ahora está María”, concluyó.

Rocío Rial rompió el silencio en medio del escándalo con Morena Rial y Jorge Rial y fue letal. “No tengo relación con ella, no me parece las cosas que anda hablando”, sentenció.

Rocío Rial habló con el periodista Matías Vázquez para A la Tarde (América) y fue letal contra su hermana Morena. “No tengo relación, cero. No me parece las cosas que anda hablando. Me parece perfecto que hable de ella, pero no me parece que hable de mí o de mi historias. Por eso salió un bozal legal, no es un juicio, es un ‘por favor a mí no me mencionen’“, sentenció la joven.

Y siguió: “Me rompe las pelotas lo que estuvo diciendo últimamente, no me interesa ni un poco. No importa cuánto perdón pidas después cuando se te pase la locura, de esto no se vuelve“.

“Yo no me acercaría a Morena. Silvia D’Auro quedó en el pasado desde 2012, no la vi más. Yo voy al psicólogo y lo hablo”, agregó. Cuando el notero le preguntó si se va a volver a unir la familia, la joven expresó: “Yo espero que no, pero bueno, mi viejo tiene sus sentimientos, si él quiere, puede”.

“¿Crees que fue búsqueda de amor o cierta extorsión?”, indagó Vázquez. “Podés decir que es búsqueda de amor, pero cuando salís a hablar de todos solo porque te dejaron de pagar el alquiler… salió a decir de todo y todavía le pagaba el colegio al nene. Estoy enojadísima con ella”, estalló Rocío.

Qué dijo Morena Rial sobre el bozal legal de su hermana Rocío

A través de una llamada telefónica, Morena Rial respondió en Socios del Espectáculo (El Trece) a la información sobre la supuesta acción legal que hará su hermana, para que deje de hablar de las intimidades familiares que la involucran: “La historia menos contada es la de ella, ella en la historia es un cuatro de copas… Ella está mandada por el otro desde allá que mientras tira agüita de la fuente, habla por mensaje. La verdad duele y al que le moleste, bueno, pondrá bozal legal, yo seguiré hablando sin nombrar“.

Además, Morena se mostró reacia a permanecer en silencio: “A mí nadie me puede callar la boca porque es mi historia y yo sin nombrar puedo seguir hablando tranquilamente. Él o ella no me van a callar. Ella es la que menos perjudicada salió. Obviamente la mandó Rial ¿me están jodiendo, en qué cabeza cabe? Si él me pone un bozal legal a mí, directamente va a ser para más lío y para que yo siga hablando más de lo que sé“.

Sobre por qué considera que no puede hablar con su hermana y resolver esto en lo privado, la hija mayor de Jorge Rial comentó: “Lo que pasa es que Rocío trabaja para él en la oficina y en todo, y no se va a pelear con él porque va a perder todo“.