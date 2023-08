Sentada reclamando una Escuela Secundaria técnica en Funes

Este sábado por la tarde realizaron una mateada, a modo de protesta y anuncian que se repetirán las instancias de reclamo

Son padres cuyos hijos concurren ahora a escuelas peimarias de Funes,los que comenzaron una movida para lograr tener una nueva escuela secundaria pública.

Argumentan que en la localidad hay 4 jardines provinciales públicos, 4 escuelas primarias públicas, pero cuentan con una sola escuela secundaria, más un anexo, que solamente funciona por la tarde, y cuya modalidad no es técnica ni de oficios: “Están obligando a nuestros hijos a irse a estudiar a Rosario, Roldán o a otras ciudades”,reclaman.

“Somos un grupo de padres autoconvocados, estuvimos haciendo un sondeo y notamos que van a terminar la escuela primaria pública más de 300 chicos. Eso significa que no tienen donde ir a hacer la secundaria“explicaron

Otro papá agregó, “Nuestros chicos terminan yéndose a estudiar a Rosario, a Roldán, a San Gerónimo y, al margen del costo y lo que implica en términos de tiempo, eso no es lo que buscamos las familias cuando decidimos venir a vivir a Funes. Nosotros queremos que se eduquen acá. Y ellos también quieren quedarse acá y seguir vinculado con su barrio y sus amigos”, agregó.

Una mamá indicó,“los niños terminan de vivir una Pandemia dónde prácticamente no salían y ahora se ver´n obligados a viajar y moverse solos en ungran ciudad como Rosario con todo lo que ello significa, no solotenderemos que lidiar con el miedo a los accidentes sinó también a la inseguridad y los robos, queremos que estudien cuidados y tranquilos en la ciudad que viven y tienen derecho a ello”

Por su parte, indicaron que este viernes tuvieron una primera reunión con representantes del Gobierno porque necesitan la creación de cargos docentes y directivos: “No es suficiente con un edificio hermoso y nuevo si no se puede utilizar”, sumaron.

“Esto no ocurre solo este año, ya viene ocurriendo desde hace años. Además de la creación de los nuevos cargos, hay un proyecto presentado y avalado para tener una escuela técnica”.

Proyecto:

Solicitan firmas para la construcción de una ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA en la ciudad. Es para lograr una Partida Efectiva a la Proyección y Construcción de una Escuela Secundaria Técnica en la ciudad de Funes, declarada de interés por la ordenanza 1331/2. Padres de alumnos de 7mo grado de escuelas funenses se han reunido para hacer el reclamo. Según explica Pablo Cantano, uno de los papis, "el pedido de la Nueva Técnica fue ingresado ya al Congreso, con una Petición por parte del concejo Municipal". La iniciativa trata de dar fuerzas para que tome relevancia el pedido, ya que se ha donado el terreno y solo falta que ingrese al Presupuesto Anual, para que comiencen su construcción el año que viene. Contamos con cuatro Colegios Públicos Primarios en Funes con dos o tres séptimos grados cada uno y un solo Secundario Público. Esto nos obliga a que el 50% de los alumnos egresados viajen hacia otros ciudades vecinas para continuar sus estudios por la falta de bancos disponibles.

El grupo de padres y madres autoconvocados manifestó que desde el Gobierno les pidieron paciencia: “El problema es que a nosotros el tiempo nos corre porque los chicos terminan las clases en diciembre. Y el año que viene tienen que comenzar la secundaria”.

“Por eso, dentro de 15 días, nosotros nos vamos a volver a sentar con los representantes del gobierno y calculamos que va a venir con alguna respuesta”, sumaron con alguna esperanza.

En ese sentido, concluyeron: “La mateada de hoy es el principio de una serie de movidas que vamos a hacer. No vamos a parar hasta que nuestros hijos no tengan la escuela que se merecen. Esto no es un capricho, es un derecho que tenemos. Así como Funes crece, necesitamos que crezca en términos educativos”.