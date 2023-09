Senado: el kirchnerismo prepara la sesión de Ganancias, pero negocia contra reloj incluir la designación de juzgado

La Vicepresidenta, Cristina Kirchner, al frente de una sesión del Senado (Foto: Alfredo Luna/Télam).

En los últimos días, los jefes del oficialismo y la oposición en el Senado bajaron la misma orden: todos los legisladores tenían que estar listos para sesionar esta semana. El Frente de Todos tiene decidido convocar para este jueves una sesión. Lo que no estaba confirmado hasta anoche era el temario: incluirá la reforma massista de Ganancias y la de la Ley de Alquileres.

Pero algunas fuentes parlamentarias sugerían que el kirchnerismo aún no tenía 100% asegurado el número para aprobar 75 pliegos judiciales, entre ellos el de Ana María Figueroa, como pretende Cristina Kirchner, lo que forzaría un conflicto con la Corte Suprema. JxC mantenía la cautela y también hacía cuentas ante la posibilidad de que todo se defina en una votación ajustada.

La semana pasada, el oficialismo le dio dictamen en la comisión de Presupuesto al proyecto que impulsó Sergio Massa que prácticamente eliminaría para trabajadores el pago de Ganancias desde el año que viene. La iniciativa del ministro de Economía y candidato presidencial ya había recibido media sanción de Diputados 48 horas antes.

Pero, tras la misma reunión de comisión en la Cámara Alta, el jefe del bloque oficialista, José Mayans anunció que el kirchnerismo tenía la intención de avanzar en una próxima sesión no solo con el proyecto económico, ni siquiera con algunos pliegos judiciales, sino con todos los pendientes; esto es, incluido el de Figueroa.

Ana María Figueroa, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal que debe resolver el sobreseimiento a Cristina Kirchner en la causa Hotesur (Foto: Prensa Senado).

A principios de mes, la Corte Suprema había apartado de su cargo a la hasta entonces presidenta de la Cámara de Casación porque había cumplido 75 años -edad que la ley marca como límite para jubilarse- y el Senado, pese a los intentos del kirchnerismo, no había logrado a tiempo el acuerdo para mantenerla en su cargo. De hecho, el kirchnerismo lo intentó sin éxito al menos dos veces antes de que la jueza cumpliera años.

El FdT tiene 31 senadores. Clara Vega (La Rioja) y Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de Misiones) son aliadas recurrentes, al igual que Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro). Hasta ahí son 34. Con Guillermo Snopek (Jujuy), Edgardo Kueider (Entre Ríos), María Eugenia Catalfamo (San Luis), integrantes de Unidad Federal (que en febrero rompieron, en lo formal, con el bloque oficialista) serían los 37 necesarios para alcanzar el quorum.

Pero antes de las elecciones, Snopek y Kueider no acompañaron, y Weretilneck se bajó también de la jugada para la designación de jueces. Finalmente, el oficialismo acordó con los dos primeros, pero el rionegrino siguió afirmando públicamente que no acompañaría el pliego de Figueroa. En los últimos días, en su entorno indicaban que daría quorum, pero insistían en que no acompañaría el pliego de la jueza que ya fue apartada de su cargo por la Corte Suprema.

Los senadores oficialistas José Luis Mayans y Anabel Fernández Sagasti en el inicio de una sesión pública especial que se realiza en el senado de la Nación. (Foto NA: JUAN VARGAS)

Los números son verdaderamente ajustados en la Cámara Alta. La semana pasada el oficialismo informó que no pudo sesionar por problemas de salud de dos de sus miembros. Este martes, en el Frente de Todos confirmaban que este miércoles saldría la convocatoria para sesionar el jueves, pero fuera de Ganancias, la reforma de la Ley de Alquileres y el alivio para los deudores de créditos UVA, no estaba confirmado oficialmente el temario.

En las últimas horas, en JxC aseguraban que Mayans se había comunicado con algunos de los jefes de los bloques que integran la coalición opositora y había confirmado que habría sesión el jueves, y que incluiría los proyectos económicos, pero que no estaban los números para los pliegos judiciales, o al menos no para el de Figueroa.

“Hay que ser cuidadosos igual, hasta que no esté la convocatoria no está nada asegurado con ellos”, advertía en la bancada opositora.

Se descuenta que oficialismo y aliados conseguirían sin problema quorum para sesionar con un temario que incluya Ganancias, Alquileres, y Créditos UVA. Pero en JxC sacaban sus propias cuentas para el caso de que finalmente el oficialismo sí consiguiera el quorum y haya sesión con un temario que incluya la designación de jueces. Es por eso que los jefes del interbloque, que llamaron a una reunión para este miércoles a las 18, insisten en que todos los miembros estén presentes para ir la disputa en el recinto el jueves.

La oposición abandonó el recinto del Senado y se cayó la sesión, luego de que el oficialismo forzara el tratamiento de un temario no acordado (Foto: NA).

La bancada opositora tiene 33 miembros. Algunos senadores del PRO y la UCR apuestan a que senadores más ligados al peronismo no-K que comanda el cordobés candidato a presidente Juan Schiaretti se sumaran a rechazar a designación de los jueces en una eventual votación en el recinto. Entre esos legisladores, la cordobesa Alejandra Vigo (también esposa de Schiaretti) y el correntino Carlos Mauricio “Camau” Espínola.

Hasta ahí, suponiendo que JxC no tuviera ninguna ausencia, habría 35 votos posibles, aunque ni en el entorno de Vigo ni en el de Espínola confirmaron la hipótesis. En un escenario tan ajustado, cualquier imprevisto rompe los cálculos. La otra gran apuesta de la oposición para una posible votación era Weretilneck. En este escenario, si el rionegrino votara en contra el pliego de Figueroa, serían 36 rechazos contra 36 votos a favor y desempataría Cristina Kirchner.

Entre tantos potenciales e incertidumbre, en cualquier caso, la sesión del jueves será tensa, extensa y estará marcada por la campaña. La oposición acusa al oficialismo y particularmente a Massa de estar dejando una “bomba” para la próxima gestión y de preparar el terreno para una hiperinflación, al tomar medidas y aprobar proyectos que reducirían la recaudación pero sin bajar el gasto.

Aunque en la Cámara Alta circulaba una pregunta adicional.Si el temario finalmente incluye la designación de jueces y sobre todo el pliego de Figueroa: ¿El título del día será la nueva pelea entre el kirchnerismo y la Corte o la sanción de la iniciativa del ministro y candidato presidencial oficialista?