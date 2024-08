Segunda asamblea plenaria del Consejo Económico y Social. Pullaro: “Con este compromiso por la alfabetización estamos mirando hacia el futuro de Santa Fe”

El gobernador lo subrayó al encabezar la asamblea plenaria del Consejo Económico y Social. Allí el gobierno provincial firmó este acuerdo con 43 instituciones de sectores económico-productivo, de los trabajadores, de las organizaciones sociales y de la academia, ciencia y tecnología.

En el marco de la segunda asamblea plenaria del Consejo Económico y Social, que se llevó a cabo este lunes en la ciudad de Rosario, representantes de sectores económico-productivo, de los trabajadores, de las organizaciones sociales y de la academia, ciencia y tecnología firmaron el Consenso Santafesino por la Alfabetización.

El encuentro fue encabezado por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien sostuvo que “ámbitos de estas características nos permiten construir políticas públicas transversales, nos permiten poder debatir en profundidad las políticas públicas y nos permiten fundamentalmente poder mirar hacia el futuro, que es lo que estamos haciendo en este momento”.



Además, el primer mandatario provincial enfatizó: “nosotros estamos orgullosos de nuestro sistema educativo, estamos orgullosos de nuestros educadores. Por eso, si nos ponemos como objetivo las instituciones públicas, el Estado, junto a las instituciones de la sociedad civil, una meta tan importante de nuestra sociedad como es la alfabetización, y cada uno de nosotros colabora y contribuye desde su lugar, lo vamos a ver materializado en los próximos años”.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, destacó que “estamos llevando adelante una política educativa de carácter universal para que llegue a todos los chicos y chicas del sistema. Sabemos que el desafío por la alfabetización tiene la centralidad en la escuela y la responsabilidad del Estado, pero que también excede el ámbito escolar. Tiene que ser un compromiso de toda la sociedad, un compromiso transversal y comunitario. Por eso para nosotros el Consejo Económico y Social no es un ámbito formal, sino un ámbito de política y de apoyo a las políticas reales”.

“Tenemos una gran oportunidad de trabajar en conjunto y articular esfuerzos para obtener resultados muy concretos en torno a la lectura y escritura. No hay ninguna excusa para que un chico de 6, 7 u 8 años no aprenda a leer y escribir en cualquier tipo de contexto. Ese es el compromiso del Estado, pero también tiene que ser un compromiso de toda la sociedad”, enfatizó el ministro.

“Estamos convencidos que el trabajo colectivo, integrado y de toda la sociedad son aquellos que hacen la diferencia. Por eso traemos este compromiso conjunto, que es la alfabetización de nuestros chicos y chicas. Sabemos que en este camino, con un sistema educativo muy potente y con una sociedad involucrada y comprometida, no podemos fracasar”, finalizó Goity.

Para culminar, el coordinador del Consejo Económico y Social, Jorge Dolce, destacó la convocatoria del encuentro, señalando que firmaron el consenso 43 instituciones “entre empresarios, sindicalistas y organizaciones de la sociedad civil. En las organizaciones de la sociedad civil están desde medioambientales del centro norte y centro sur de la provincia, de los consumidores, las universidades públicas, las iglesias, por el empresariado están los industriales, el cooperativismo, el mutualismo, el comercio, el campo, todas las organizaciones, la sociedad rural, Coninagro, Federación Agraria”.

“Lo que noto es mucho entusiasmo de las instituciones por participar, sobre todo cuando hay temas como este, para darle jerarquía de políticas de Estado, y en este caso, nada menos que a la alfabetización de nuestros chicos”, expresó.

Entre las autoridades presentes estuvieron también el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, y la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena.

De qué se trata

El Consenso Santafesino por la Alfabetización busca ampliar la tarea alfabetizadora fuera de los límites del ámbito escolar. Para eso, este acuerdo implica acciones con todos los actores sociales interesados en facilitar el acceso al mundo de la palabra, como instrumento indispensable para el desarrollo personal y social. A tal fin, el gobierno provincial se compromete a utilizar todos los recursos del Estado para lograr los objetivos antes mencionados y las instituciones miembros del Consejo Económico y Social de la Provincia de Santa Fe a reforzar dicho compromiso involucrándose, tanto en el acompañamiento, como en el monitoreo y evaluación de las acciones desarrolladas.