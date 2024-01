Se sorteó la Primera Nacional: cómo quedaron conformadas las zonas y los interzonales

Este miércoles se sorteó el formato y el fixture de la temporada 2024 de la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol argentino y que otorga dos ascensos a la Liga Profesional de Fútbol. En esta edición, serán 38 los equipos, divididos en zona de 19, los que buscarán subir a primera división.

En el tercer piso de la sede de la AFA sobre la calle Viamonte, se determinó que siga el sistema de la campaña pasada. Por ende, los mejores de cada zona jugarán una final en cancha neutral por el primer ascenso. El otro se determinará en un reducido que disputarán del segundo al octavo de cada grupo y el perdedor de la mencionada definición a partir de la segunda ronda.

Cabe destacar que en 2024 habrá fechas interzonales (ida y vuelta) en las que se jugarán varios clásicos. Además, habrá tres descensos. El último de cada tabla perderá la categoría de forma directa y los anteúltimos jugarán entre sí para definir el tercero. El certamen dará inicio el primer fin de semana de febrero.

Cómo quedaron conformadas las zonas

Zona A: San Martín de Tucumán, Patronato, Chacarita Juniors, Quilmes, Tristán Suárez, Arsenal, Talleres de Remedios de Escalada, Estudiantes de Caseros, San Miguel, Agropecuario, All Boys, Ferro, Racing de Córdoba, San Martín de San Juan, Gimnasia de Jujuy, Alvarado (Mar del Plata), Güemes (Santiago del Estero), Deportivo Maipú (Mendoza) y Guillermo Brown (Madryn).

Zona B: Colón, Chaco For Ever, Defensores de Belgrano, Temperley, Almirante Brown, Brown de Adrogué, San Telmo, Almagro, Deportivo Morón, Defensores Unidos de Zarate, Atlanta, Nueva Chicago, Estudiantes de Río Cuarto, Atlético Rafaela, Gimnasia y Tiro (Salta), Aldosivi, Mitre (Santiago del Estero), Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn.

Cómo serán los clásico interzonales de la Primera Nacional 2024

Defensores Unidos vs. Agropecuario

Patronato vs. Colón

Nueva Chicago vs. Ferro

All Boys vs. Atlanta

Chacarita vs. Defensores de Belgrano

Quilmes vs. Temperley

San Martín (T) vs. Chaco For Ever

Almirante Brown vs. Tristán Suárez

Brown (A) vs. Talleres de Remedios de Escalada

Almagro vs. Estudiantes de Caseros

Dep. Morón vs. San Miguel

Estudiantes RC vs. Racing (C)

Atlético Rafaela vs. San Martín (SJ)

Güemes vs. Mitre (SdE)

Gimnasia (J) vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Aldosivi vs. Alvarado

San Telmo vs. Arsenal

Gimnasia (M) vs. Deportivo Maipú

Deportivo Madryn vs. Guillermo Brown (PM)