Se solicita información urgente sobre el paradero de llamada JULIETA MILAGROS SCCAVINO, de 21 años de edad

La joven está desaparecida desde ayer, su familia y amigos la buscan con desesperación.

Domiciliada en Mendoza 4850 de Rosario, según denuncia su madre SILVINA GABRIELA BOGAO de 44 años, “En el día de ayer, mi hija la llamada JULIETA MILAGROS SCCAVINO, de 21 años de edad, se fue a una fiesta de cumpleaños en la localidad de Roldán junto a sus amigas. Siendo que hasta el momento no me he podido comunicar con ella. Que una de sus amigas me dice que se habría retirado de la misma junto a un muchacho del que nadie sabe quién es. Que hasta el momento no hemos podido establecer su paradero”.

Julieta es de contextura delgada, de 1,56 Mts de altura, de aproximadamente 47 Kg, cabellos rubios largos, ojos verdes, tiene un tatuaje en su brazo izquierdo con la frase “YOU FOR ME, ME FOR YOU” y es de cutis blanco.

Al momento de irse a la fiesta vestía short de jean con tachas en los bolsillos, top negro y campera negra, zapatos negros, aún no tengo noticias sobre dónde puede estar”, por lo que solicita investigación de su paradero.

Actuaciones a cargo de Comisarías 14°