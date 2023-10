Se picó la Paritaria: Declaraciones cruzadas entre Santacroce y el Sindicato por el Paro de 72 horas

El Sindicato rechazó la oferta de Santacroce y van al Paro por 72 horas

Ante el fracaso de la negociación paritaria Municipal realizada en Santa Fe en el día de ayer, anoche el intendente municipal reunido con el sindicato efectuó una propuesta del 8% sobre el 58% ya acordado previamente en las paritarias vigentes, la cual seria a cuenta de futuros aumentos en pos de mantener la paz social, no resentir el normal funcionamiento del municipio y la correcta prestación de los servicios públicos.

Dicha propuesta fue rechazada y una vez mas los perjudicados son los propios trabajadores y la ciudadanía en su conjunto.

Foto de archivo

Por su parte el Sindicato esta mañana salió a contestar el Comunicado del Intendente con duras declaraciones en sus redes, acusandolo de querer romper la paritaria y de someter a los empleados afiliados en ASoem.

COMUNICADO

Las declaraciones del Intendente en notas periodísticas, sobre un ofrecimiento salarial decimos: Tal ofrecimiento no es lo que se reclama y ni siquiera llega a los índices de inflación. Parece que no les importara las necesidades de sus empleados. Estos dichos del ejecutivo no es otra cosa que un nuevo intento de romper la paritaria Municipal, como ya sucedió otras veces. Es otro intento de someter a las trabajadoras y trabajadores. Por otra parte, las amenazas vertidas en las notas de parte del ejecutivo a los Municipales de Funes, no es novedad, sí sorprende que provengan de un Gobierno que dice estar del lado de la gente y los Trabajadores. En caso de concretarse, nos encontrará de nuevo juntos y en la calle, en defensa de nuestros derechos.