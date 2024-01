Se frustró la reunión entre Messi/Scaloni

El DT de la Selección está en Pujato, cerca de donde descansa Messi. Su idea es no apurar tiempos: “Es un momento para reflexionar”

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección sigue sin tener una definición puntual: está la sensación de que estará al frente en el 2024, pero es solo una sensación y no una confirmación. La tregua que empezó después del 7 de diciembre después del sorteo de la Copa América y esa declaración de que tenía que seguir pensando, no se modificó.

La expectativa en AFA para la resolución de este culebrón estaba puesta en los últimos días del 2023 y en estas primeras horas del 2024. Con el entrenador pasando las Fiestas en su Pujato natal, todos creían que era el momento indicado para que se dieran las reuniones pendientes con el capitán Lionel Messi y con el presidente Claudio Tapia.

“Quedé en volver a hablar con Leo también lógicamente porque aparte de que es el capitán, tengo una gran relación con él”, había declarado Scaloni en Miami.

Se esperaba un encuentro, ya que apenas separan 34 kilómetros a Pujato de Funes, donde está descansando Leo Messi junto a su familia. Pero se ve que el río sonó tanto y que se generó tanta expectativa, que esa charla se dará en otro momento… ¿Será cerca de fin de enero en Miami?

En la gala de la Copa América Lionel Scaloni desligó públicamente a Tapia (“Con Chiqui está todo bien, hasta tengo una relación de amistad”, declaró), pero si bien el tiempo y el descanso calmaron un poco las aguas, hay cuestiones que al DT no le gustan y, antes de dar el sí para su continuidad -al menos hasta la Copa América 2024-, quiere la palabra del presidente que no van a volver a suceder.

¿Qué es lo que hace dudar al entrenador? No hay cosas graves en el detrás de escena, es la suma de pequeños problemas y también de sensaciones personales, algo que solo Scaloni podrá explicar. Eso sí: la falta de organización en los viajes -la imagen viral del DT enojadísimo en Pekín por no poder entrenar-, los amistosos de poca jerarquía (solo se jugó ante un europeo potencia en todo el ciclo y aun no se definieron los rivales de marzo), temas de orden interno (como lo que sucedió con la localía contra Uruguay), las filtraciones de diferentes informaciones y también la dilación en el pago son situaciones que no podrían volver a pasar…

La reunión que ya está pactada

La idea de Scaloni y su entorno es no apurar los tiempos. Creen, como dijo en el Maracaná y luego en Miami, que “es un momento para pensar. ¿Por qué? Porque hay tiempo para el siguiente encuentro de la Selección. Es un momento para reflexionar y, sobre todo, a nivel personal lo digo”. Ese tiempo aún no terminó, más allá de recibir el amor de los hinchas que hacen cola en la puerta de su casa en Pujato y le piden que se quede.

Scaloni aprovechó estos días -pronto regresará a Mallorca- para recargar las baterías, para estar cerca de sus padres y de sus hermanos, y de hacer esa vida que tanto le gusta en Pujato: charlas, mate, asado y andar en bicicleta, como en los tiempos que no era alguien tan conocido. Sí se da cuenta que hay una expectativa en torno a su decisión porque es el técnico campeón del mundo y porque también de él depende un montón de gente con la que trabaja.

Justamente, la semana que viene (aun sin día a definir), hay pactada una reunión del cuerpo técnico para ver cuáles serán los pasos a seguir. Claro, los amistosos de marzo se jugarán entre el 18 y el 26, y hay que decidir los rivales, la organización y empezar a ver quiénes serán los citados. Es que esa será la última prueba antes de la Copa América 2024, donde la Selección buscará el bicampoenato.

El horizonte de la Selección aun no está claro. Por ahora nadie se muestra apurado, aunque en este primer mes del 2024 se tomará una decisión. En AFA no dudan de que el DT estará al frente de la Scaloneta, pero para quedarse tranquilos y poder planificar, están aguardando la confirmación del Gringo. ¿Cuándo llegará?