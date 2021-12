Se despidió Maxi Rodríguez: emoción hasta las lágrimas y el saludo de Messi

Maxi Rodríguez ingresó al campo de juego junto a sus hijas a disputar el último partido de su carrera | Foto: prensa Newell’s

En el empate sin goles entre Newell’s y Banfield, Maxi Rodríguez vivió su última función como futbolista profesional. A los 40 años, la Fiera le puso punto final a su carrera en una noche cargada de emociones en el estadio Marcelo Bielsa.

De movida, todos los jugadores de la Lepra salieron con una camiseta especial en homenaje al capitán e ídolo de la Lepra, cuya despedida comenzó con un emotivo ingreso al campo de juego junto a sus hijas, donde recibió la primera gran ovación del partido.

Maxi Rodríguez fue titular y, a los 11 minutos del segundo tiempo, fue reemplazado por Nazareno Funes y no pudo evitar romper en llanto mientras dejaba la cancha por última vez en su carrera, que incluyó pasos por Espanyol, Atlético Madrid, Liverpool y Peñarol, además de la Selección Argentina.

Los saludos para Maxi Rodríguez

Así como los clubes de la Liga española por los que jugó, además del Liverpoool, varios ex compañeros y amigos de años le dedicaron palabras de reconocimiento a Maxi Rodríguez, entre ellos, los rivales de la ciudad como Ángel Di María y Ezequiel Lavezzi (ambos surgidos de Rosario Central), y Lionel Messi.

“Quiero felicitarte por la carrera que hiciste. Fue un honor compartir cancha con vos. Sos una grandísima persona que quiero y respeto mucho. Se termina una etapa, empieza otra y ojalá encuentres algo que te llene como lo hacía el fútbol hasta ahora y desearte todo lo mejor”, fue el mensaje que le dedicó el capitán de la Selección Argentina.

El momento del adiós: el partido se detuvo cuando Maxi Rodríguez dejó la cancha a los 11 del complemento

El Coloso vivió un momento único, hasta los rivales se pararon para aplaudir y solo hubo espacio para la emoción

La despedida de La Fiera tuvo un nivel de emociones sostenidas durante toda la noche. Sin embargo, a los once minutos del segundo tiempo, Adrián Taffarel mandó a la cancha a Nazareno Funes en reemplazo de Maximiliano Rodríguez. Así se cerró una carrera magnífica de un jugador notable.

Pocas veces ocurrió una situación similar. El partido se detuvo, los rivales observaron admirados sin parar de aplaudir al hombre que tantas alegrías le dio al pueblo argentino vistiendo la camiseta albiceleste. Los fuegos de artificio cubrieron el estadio y no se jugó al fútbol al menos por dos minutos.

Pablo Pérez recibió la cinta de capitán leproso de sus manos, pero un segundo antes, al ver el cartel con el 11 que salía, se tomó la cabeza como quien augura una catástrofe. Su amigo y compañero no podía creer que realmente fuera el final. Ya no había manera de torcer su decisión. Los compañeros o buscaron para fundirse en un abrazo y Maxi no pudo contener las lágrimas.

Hasta Mauro Vigliano, el árbitro del partido, se acercó para abrazarlo y despedirlo. El “olé, olé, olé, Maxi, Maxi” bajó desde las tribunas y el capitán leproso cruzó la línea de cal por última vez. Ese camino ya no podrá desandarlo. Ahora, nacerán nuevas aventuras para la Fiera.

La despedida final en fotos.