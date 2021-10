Se declaró de Interés Municipal el “Monolito en Reconocimiento al Personal de Salud y Recordatorio por los Roldanenses fallecidos por COVID-19”en el Concejo de Roldán

La Municipalidad está acondicionando un predio perteneciente al Hospital Rural No 61 ubicado en Sarmiento y Antártida Argentina para convertirlo en un espacio de descanso y recreación llamado “Plazoleta de la Salud”, que reúne las condiciones ideales para ser destinatario del mencionado monolito y recordatorio planteado en la presente.

Es un reconocimiento al denodado esfuerzo realizado a diario desde que comenzó la pandemia de COVID-19 por médicos, enfermeros, radiólogos, choferes y administrativos del Área de Salud de la ciudad y el país quienes debieron dedicarse por entero a sus funciones.



El mencionado monumento constituirá un especial y sentido recordatorio para las víctimas que perdieron la vida en la ciudad a raíz de esta enfermedad, y que las actividades propuestas para su realización con la participación activa de familiares y amigos son una oportunidad para procesar el duelo y honrar la memoria de sus seres queridos de una manera sanadora a través de un pequeño gesto creativo.







“POR ELLO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES de la Ley 2.756, EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ROLDÁN SANCIONA LA PRESENTE DECLARACIÓN:

ARTICULO No 1: Declárese de INTERÉS MUNICIPAL las actividades organizadas desde la Secretaría de Cultura municipal, junto a docentes de Talleres de Mosaiquismo de la ciudad y público en general para la confección del “Monolito en Reconocimiento al Personal de Salud y Recordatorio por los Roldanenses fallecidos por COVID-19” (Ordenanza Municipal N° 1115/21) que será emplazada en la “Plazoleta de la Salud” predio lindero al Hospital Rural No 61.

ARTÍCULO No 2: Dese copia de la presente a las docentes y voluntarios que participen de las mencionadas actividades comunitarias.

ARTÍCULO No 3: Comuníquese, Regístrese, Publíquese y Archívese.-

Sala de Sesiones, Roldán