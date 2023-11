Se conoció la mega millonaria cifra por la que Tinelli demandó a Jonatan Viale por las palabras emitidas en su programa

Marcelo rompió con los precedentes y por primera vez en la historia le inició acciones legales a un periodista, en este caso Viale. Tras la bomba que soltó Marina Calabró, Ángel de Brito se comunicó con el círculo íntimo del conductor para conocer la cifra del juicio.

El integrante de La Nación hizo varias editoriales sobre Tinelli en donde lo relacionó con temáticas muy feas como el narcotráfico y tener relaciones turbias con algunos políticas, más que nada con aquellos que forman parte del kirchnerismo.

En el día de hoy, Carlos Monti, desde su ciclo “Entrometidos” dio a conocer la información de la demanda presentada por Osvaldo Pereyra, abogado de Marcelo Tinelli quien demandó en el Juzgado Civil Número 72 a Jonatan Viale, por sus dichos para LN+.

La demanda se asienta por los dichos realizados el pasado 2 de octubre en la editorial que realiza el periodista “Opiniones libres, hechos sagrados” por la señal de cable de LN+ donde acusó al conductor de “corrupto y narcotraficante”.

La demanda es por “daños y perjuicios” y de ganarse la suma pedida sería donada al Hospital Garraham, reveló en su blog Laura Ubfal. Al tiempo que repasó los inicios de este enojo entre los conductores, recordando la presencia de Martín Insaurralde en la pista del Bailando en el 2014 cuando su ex mujer Jésica Cirio era participante del certamen y por la cual, según Viale, Tinelli recibiría algún dinero.

“¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Insaurralde?”, decía Jonatan desde LN+ al tiempo que señalaba: “Es un sistema corrupto (…) presentadores de TV corruptos”.

Asimismo, Carlos Monti contó que del lado de Jonatan Viale no hubo respuesta ya que nunca se enteró que tenía citación para una mediación y por eso no se presentó. Al no ir, el tema se fue directo a juicio.

“Hablé con el riñón y me dijeron ‘efectivamente, por primera vez en su historia, Marcelo Tinelli inició acciones legales contra un periodista’, es contra Jonatan Viale. Marcelo efectivamente inició una demanda. A la primera audiencia de conciliación Viale no fue, y la verdad es que ahora nosotros no queremos conciliar, vamos a juicio directo”, sumó.

CUÁNTO DEBERÍA PAGARLE JONATHAN VIALE A MARCELO TINELLI SI PIERDE EL JUICIO

“Inédito la verdad. Hoy me sorprendí cuando Marina Calabró dijo en la radio que Marcelo Tinelli decidió hacerle juicio a un periodista. A Tinelli le han dicho de todo de lo habido y por haber, pero nunca le hizo juicio a nadie”, comenzó relatando Ángel de Brito.

Y agregó: “En este caso decidió hacerle juicio a Jonny Viale. Los motivos son por varias editoriales que hizo Jonny en su programa de tele y de radio. Marina dijo varias cosas, pero lo que no contó es la cifra que Tinelli va a pedirle a Viale y La Nación+. La cifra es 60 millones de pesos”.