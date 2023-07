Se confirmó el panel completo de Mariana Fabbiani en su regreso con DDM: serán ocho personas

MARIANA FABBIANI | CAPTURA INSTAGRAM: @MARIANAFABBIANI

A partir del lunes 17 de julio, a las 14:30, Mariana Fabbiani volverá a la pantalla de América TV con una nueva temporada de DDM (El Diario de Mariana), y es por eso que estará acompañada por un gran panel.

Hasta donde se sabía hace algunas semanas, según Agustín Rey, periodista de espectáculos, el panel estaría confirmado por Franco Torchia, Elba Marcovecchio, Mariano Yezze, Pepe Ochoa, Ceferino Reato, y Octavio Majul.

Sin embargo, desde PrimiciasYA confirmaron que Andrea Taboada y Martín Candalaft se sumarán a la mesa de Fabbiani para estar en los programas junto a ella.

¿Por qué Mariana Fabbiani se alejó de la TV?

La conductora está a muy pocos días de volver a los medios y, además de dar algunos detalles sobre el contenido del programa, explicó por qué se alejó de la televisión durante más de un año.

En diálogo con María Laura Santillán paraInfobae, Mariana contó que le costó tomar la decisión de volver a la TV y que Marcelo Tinelli fue quien la convenció, el propio gerente artístico de América TV. “Hay momentos en los que te preguntas ‘¿Y sino no vuelvo?'”, indagó María Laura.

“Me lo re pregunté. Casi lo tenía decidido. Dije: ‘no, yo no vuelvo más. No lo necesito. Hasta acá estuvo bueno, lo disfruté’. No estaba mirando tele entonces decía, ‘¿por qué volver a un lugar que no consumo?’. Me entraron todas las dudas con respecto a mi rol en la televisión. La verdad es que me motivó Marcelo Tinelli con la propuesta de América. Logró encender algo. Venía de estar extrañando mi trabajo un poquito, ya me estaba picando”, se sinceró Fabbiani.

A su vez, cuando la entrevistadora le planteó que la televisión demanda mucho tiempo, la presentadora dio el motivo por el cual se alejó: “Es la exigencia. Eso para mí empezó a ser una carga, sobre todo con mis embarazos. Viví mis embarazos al aire, el sentirme mal y tener que ir a trabajar con náuseas. No podés estar mal. Tenemos el entrenamiento, se prende y estás bien. Pero eso tiene un costo. Entonces fue: ‘ahora me puedo enfermar tranquila’. Y, sin embargo, fue cuando mejor estuve. Qué loco que es eso. Cómo la cabeza a veces te juega la mala pasada. Para mí fue muy importante entender en qué me quería exigir y en qué ya no tengo ganas de exigirme”.

Respecto al rating y el minuto a minuto, la conductora explicó que es importante, pero que ella nunca estuvo tan pendiente a eso. Además, destacó que en el canal “tenés la oportunidad, nadie espera de entrada que vayas a ser primero. Tenés esa pequeña elasticidad que te permite elegir artísticamente lo qué querés”.

Por otro lado, adelantó algunos detalles sobre la nueva temporada de DDM: “Es actualidad en todos sus órdenes, la actualidad implica a veces la actualidad dura, el policial, la violencia, la política y otras veces es espectáculo o un caso social. En este momento me parece que lo social está muy a flor de piel. El dolor de la gente. Lo que está pasando. Cómo se siente la gente. Relacionándolo al momento del país y a la búsqueda personal”.

“El programa es un magazine finalmente, inclusive el panel estoy intentando que sea lo suficientemente ecléctico como para poder abordar el tema del día, a veces será actualidad dura y a veces una frivolidad divertida. La vida misma“, sentenció Mariana Fabbiani sobre su vuelta al Diario de Mariana (América TV).