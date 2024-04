Se abrió la inscripción para los vouchers educativos: Quiénes pueden acceder y como inscribirse

Se abrió este miércoles 3 de abril la inscripción para acceder al programa de vouchers educativos que anunció el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, para ayudar a las familias a pagar la cuota de los colegios privados.

El formulario se encuentra disponible desde hoy y hasta el 30 de abril en argentina.gob.ar/vouchers-educativos.

Quiénes pueden acceder

Se trata de una medida dirigida a la clase media para pagar la cuota de las instituciones públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal.

En cualquier caso, el Gobierno cubrirá el 50% de la cuota de jornada simple, cuyo valor no podrá superar los $54.396. Así, el tope del reintegro será de hasta 27.198 pesos por hijo.

Otra condición para percibir la asistencia es que la suma de los ingresos de su grupo familiar no debe ser superior a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), es decir, $1.419.600.

Es importante mencionar que el programa es compatible con cualquier otra prestación otorgada por el Estado y que en principio, es por tres meses.

Cómo inscribirse

Al ingresar al sitio web que habilitó el Gobierno, debés dirigirte a la opción de “Inscripción” y registrarte en la plataforma. Hasta el cierre de esta nota (3/4), la página se encontraba caída.

Luego, para solicitar la asistencia deberás brindar datos del adulto responsable, de los menores a cargo y de la escuela a la que asisten. Además, es importante contar con:

– Número de DNI y número de CUIL de los menores a cargo

– Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten

– Tu CBU actualizado en Mi ANSES

Otras preguntas

¿Quiénes pueden solicitar el Voucher Educativo?

Pueden solicitarlo las familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75 % de aporte estatal.

¿Quién debe realizar la inscripción?

La inscripción debe ser realizada solo por una de las personas que ejerza la responsabilidad parental de estudiantes de hasta 18 años de edad inclusive: madre, padre o tutor.

¿Puedo solicitar el voucher por cada uno de los menores que tengo a cargo?

Sí, la prestación consistirá en una suma de dinero mensual por cada menor que asista a una institución educativa según lo establecido en el reglamento. Cada madre, padre o tutor puede inscribir a todos los menores que tenga a cargo.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el Voucher Educativo?

Responsables parentales

– Ser argentinos nativos o naturalizado o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI.

– La suma de los ingresos de su grupo familiar no debe ser superior a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

– Solicitar la prestación dentro de los plazos fijados por la convocatoria.

– Completar la encuesta solicitada al momento de realizar la inscripción en la plataforma.

– Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma.

Alumnos

– Tener al momento del cierre de la convocatoria hasta dieciocho años inclusive.

– Asistir a una institución educativa pública de gestión privada de nivel inicial, primario o secundario con al menos 75 % de aporte estatal.

– Cumplir con la condición de alumno regular.

¿A qué se considera grupo familiar?

El grupo familiar está integrado por padre, madre o tutor. Se reconoce como grupo familiar autónomo a los jóvenes casados o divorciados, con o sin hijos.

¿Dónde puedo consultar el grupo familiar?

Podés consultar los datos de tu grupo familiar en Mi ANSES con tu clave de seguridad social.

Si necesitás actualizarlos, podés hacerlo (sin turno) en una delegación de ANSES presentando originales de:

-Tu partida de nacimiento.

-DNI y partidas de nacimiento de los menores a cargo.

-La libreta de matrimonio o el certificado de convivencia si estás casado o vivís en pareja.

¿Qué se entiende por ingresos del grupo familiar?

Estos ingresos son la suma de: las remuneraciones brutas de los trabajadores en relación de dependencia registrados; la asignación familiar por maternidad o maternidad Down, con exclusión de las horas extras; el plus por zona desfavorable y el sueldo anual complementario; las rentas de referencia de los trabajadores autónomos y monotributistas; los haberes de jubilación y pensión, el monto de la prestación por desempleo y las sumas brutas originadas en prestaciones contributivas y/o no contributivas de cualquier índole.