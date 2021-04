Se abrieron los sobres de la licitación para la Nueva Escuela Secundaria en Roldán

Como Intendente Interino, asumió la recepción de autoridades el Presidente del Concejo de Roldán, Carlos Graizzaro. Entre los presentes estuvieron las Ministras de Infraestructura y Educación del Gobierno de Santa Fe, Silvina Frana y Adriana Cantero y la Secretaria de Obras Públicas santafesina, Leticia Bataglia, el Secretario de Educación Facundo Alejandro, de Planeamiento Urbano Marilí Vincenti, Autoridades de Gobierno de la Ciudad, miembros del Concejo, Autoridades de la Escuela a construir, padres de la comunidad escolar, vecinos.

Acto licitatorio: Apertura de Ofertas: Fecha Apertura: 07.04.2021 10:00 Organismo: Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat Presupuesto Oficial: $304.561.280,90.-

En su alocución Graizzaro, agradeció en nombre del Intendente Pedretti la concreción de este establecimiento educativo a las funcionarias presentes, pero además destacó “la labor de los padres de los alumnos, que nunca cesaron de exigir más bancos y posibilidades de estudio para sus hijos”.









“Cuando vinimos a recorrer el terreno donado por Pedretti , lo hicimos con el Gobernador Perotti y el Senador Traferri, en esa oportunidad traíamos una idéa, pero luego hicimos un trabajo muy intenso con el Municipio, y Susana Abo Hamed, quién entrevisto por Zoom a los alumnos, y entre todos obtuvimos este resultado para una Escuela Modelo Pos Pandemia, junto a la Secretaria de Planeamiento Marilí Vicenti y el secretario de Obras Públicas de Roldán.

Recorrida del terreno donado por Pedretti, con el Gobernador Perotti y el Senador Traferri,

El proyecto fue evolucionando a medida que surgieron temas como el de seguridad, sanitización, aireamiento, ecología y energías sustentables que hacen tan eficiente al edificio.

“Cuando el Gobernador Perotti nos pidió la ejecución de nuevas escuelas en Santa Fe. Empezamos a estudiar 3 o 4 porque estamos preparando un proyecto modular, de las cuales una de las primeras es la secundaria de Roldán. Con la experiencia del Covid y trabajando en arquitectura hospitalaria con un nuevo paradigma, nos llevó a pensar diferentes lo espacios arquitectónicos tanto en hospitales como en escuelas”, expresó la secretaria de Obras Públicas santafesina, Leticia Bataglia.







“Para la ejecución de esta obra se va a usar el método de construcción en seco, que es más rápido para terminar un emprendimiento que resulta indispensable para alojar a los chicos que cursan en el Anexo en el menor tiempo posible”, había anticipado Pedretti, cuando hacía las gestiones de la nueva Escuela Secundaria que podrá contener a 200 alumnos por turno y tiene 14 aulas. Adriana Cantero

La Ministra de Educación Adriana Cantero detalló algunos aspectos importantes del edificio a construir: “Las nuevas escuelas son flexibles, es todo construcción en seco y altamente eficiente. Trabajamos con platea en algunos casos y pilotes según los terrenos. Con losa radiante con energía solar, recuperación del agua de lluvia en los techos, paneles fotovoltaicos, paneles solares, tecnología LED”. los Conceptos logrados van a irse incorporando en la nueva infraestructura escolar y en los sistemas de expansión que el sistema educativo tiene que tener para que podamos cumplir con el gran objetivo de Omar Perotti que es: “Todos los chicos y las chicas en la Escuela y aprendiendo”

“Tenemos un prototipo que es el módulo: un aula tradicional de 7,20 x 7,20 cubierta, pero a su vez tiene un aula adicional abierta. Este espacio cubierto se puede convertir con las otras aulas linderas en espacios más grandes. Cantina, vestuarios, sanitarios y biblioteca transparente en el hall central, son también parte del nuevo edificio. Se van a conformar espacios que llamamos de múltiple aprendizaje, de acuerdo a las necesidades que emanen de la parte curricular. Esto nos da también la garantía de espacios totalmente ventilados”, sumó la funcionaria.

Así, una vez adjudicado el pliego, calculan ocho meses de construcción para una escuela de 2500 m2 y 1300 m2 abiertos en dos niveles. En lo que respecta a Roldán, viene con yapa: “No pudimos incluirlo en el pliego, pero la Municipalidad donó una manzana enfrente para hacer un campo deportivo que es parte curricular de la escuela, y que va a tener SUM, playón deportivo, mesas de ajedrez, espacios verdes y es para uso de todas las escuelas de la ciudad, y que será licitado próximamente. Inclusive algo interesante en este proyecto es que el intendente también cede la calle entre ambos terrenos y la vamos a convertir en peatonal para que sea un corredor seguro”, informó Cantero.

Con el Gobernador Perotti en marzo hicimos un replanteo, tuvimos que darle prioridad a la Salud, pero su decisión fue no descuidar la Educación ni la Seguridad, por eso seguimos trabajando en la licitación y concreción de proyectos y obras de infraestructura en los tres Items. Tanto con el intendente Pedretti como con Susana Abo Hamed, hemos trabajado mucho en conjunto para lograr la concreción de esta Escuela Secundaria”, destacó la Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana,

Carlos Graizzaro, Intendente Interino respondió a Funes Hoy, “primero quiero destacar el trabajo de la gente: Padres que solicitaron esta Escuela porque ya no tenían a donde mandar a sus hijos, que viajaban a ciudades vecinas a estudiar, desde el Concejo a pedido del Intendente Pedretti en el 2006, aprobamos la donación del Predio para este fin, por eso es muy loable que en un año marcado por la Pandemia, en los tres estamentos de gobierno, Nacional, Provincial y Municipal, hagan este esfuerzo para construir un Establecimiento Educativo. No descuidando la Salud, pero intensificando el ingenio para no descuidar la Educación ni la Seguridad.

El ejemplo y lo destaco es este edificio que se acaba de licitar, pero también la inauguración de hace pocos días en tierra de Sueños 3 de un Centro de Salud y un Centro Territorial de Denuncias, agradezco la gestión del Intendente y extiendo en su nombre el agradecimiento a las funcionarias hoy presentes y que se lo eleven también al Gobernador Perotti y al Senador Traferri, que lo acompañaron para poder hacer real este compromiso que tiene Pedretti con los vecinos, de trabajar hasta conseguir las inquietudes que le presentan”.