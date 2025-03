Scaloni en la previa del partido con Brasil: entre el mensaje de calma tras los dichos de Raphinha y la vuelta de De Paul

Luego del triunfazo por 1 a 0 ante Uruguay en Montevideo, la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Brasil este martes 25 de marzo en el Monumental, en el que buscará sumar al menos un punto para sellar la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En la antesala del clásico sudamericano, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y, entre otros temas, se refirió a las declaraciones de Raphinha y dio pistas sobre el posible equipo titular.

El delantero brasileño calentó la previa del encuentro al asegurar que van “a darle una paliza” a los campeones del mundo “en el campo y fuera si hace falta”. Ante esta situación, el entrenador argentino calmó un poco las aguas y dijo: “No profundicé en las declaraciones de los jugadores pero me han comentado. Es un Argentina-Brasil, importante pero no deja de ser un partido de fútbol”. Seguidamente, recordó la imagen de Lionel Messi y Neymar juntos tras la final de la Copa América 2021 que recorrió el mundo. “Recuerdo la imagen después de la Copa América 2021, de Leo (Messi) sentado con Neymar en las escaleras del Maracaná. Esa es la imagen que tiene que quedar (…) Que la gente vaya a alentar a la Selección Argentina y los de Brasil, a su Selección. No hay que darle más vuelta que eso”, afirmó.

Por otro lado, el técnico no confirmó el equipo pero sí adelantó que volverá a jugar Rodrigo De Paul, quien no estuvo presente en el partido frente a Uruguay por un golpe. “No lo puedo confirmar pero será muy parecido al del otro día, con el ingreso de Rodrigo (De Paul) y veremos si hay uno o dos cambios. Ayer hicimos muy poco porque los que han jugado el partido a beneficio y lo que jugaron contra Uruguay equipararon las cargas. Ayer hicimos un entrenamiento con menos de lo pensado y hoy profundizaremos y tomaremos la decisión final”, señaló.

Sobre el partido que se viene ante Brasil, Scaloni dijo que espera un duelo similar que contra el conjunto uruguayo. “Sabemos que dentro de un partido podés dominar y te pueden dominar. Brasil tiene potencial para dominarte porque es una de las selecciones más grandes del mundo y estaremos preparados para eso”, sostuvo. Y agregó: “Intentaremos ser protagonistas con el balón, creemos que podemos disputarles la pelota. Con los jugadores que tenemos a disposición, nuestra meta será ganar el dominio de la pelota para ser eficaz con ella”.

Por otro lado, el DT se mostró agradecido con los futbolistas que “dejan todo” por vestir la camiseta de la Selección y aseguró: “Hay un nivel de competitividad grande. Si juega uno u otro cambia, lógicamente, porque no es lo mismo jugar con uno o dos delanteros, la manera de competir no cambia. Eso nos llena de orgullo porque al que le toque va a aportar, ninguno nos va a dejar tirado, que es lo más importante”.