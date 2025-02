Santiago Maratea anunció que se sumará a Colegiales

Tras haber encabezado una colecta en Independiente y haber jugado el año pasado en Ezeiza FC, el influencer@santimaratea volverá a incursionar en el mundo del fútbol. En esta oportunidad, anunció que se sumará al plantel de Colegiales, club que milita en la Primera Nacional.

“Hola para todos, ¿cómo andan? Soy Santi Maratea. Antes que nada le quiero agradecer a la gente de @coleplayoficial por esta oportunidad y mandarles un saludo a todos los hinchas, que ojalá también me den la bienvenida”, dijo Maratea en un video compartido en las redes sociales de la institución de Munro.

Y añadió: “A partir de mañana voy a empezar a entrenar con reserva. Estoy muy contento con este proyecto que apuntamos a que tenga la seriedad que tiene el club. Estoy muy contento con esta posibilidad. La idea no es que de la nada me metan a jugar en primera ni mucho menos, es entrenar, progresar y ganarme mi lugar si se me da la posibilidad”.

Además, la celebridad de internet aclaró que esta acción no tiene relación con sus campañas solidarias: “Obviamente que en cualquier otra cosa que pueda colaborar con el club, lo voy a hacer. No voy a armar ninguna colecta, no se asusten”.

Actualmente, Colegiales milita en la Primera Nacional, categoría a la que ascendió la temporada pasada después de imponerse ante Los Andes en la final de la Primera B Metropolitana. Cabe señalar que el club volvió a jugar en la segunda división del fútbol después de 68 años.

