Santi Maratea se quebró al dar su opinión sobre Adolescencia, la serie furor en Netflix: “Me recordó lo que es estar muy mal”

El pasado 13 de marzo se estrenó Adolescencia, una miniserie de Netflix que cuenta la vida de un niño que mató a su compañera de colegio. Con escenas y momentos muy impactantes y chocantes, los usuarios se mostraron muy compungidos por el tema que trata y toda la trama que destruye el seno familiar del asesino.

Jamie Miller, un niño de 13 años, asesinó a una compañera de su colegio y causó una fuerte conmoción en el seno familiar

Con cuatro capítulos disponibles, la producción de Netflix llegó rápidamente al Top 10 de la plataforma y disparó muchas conjeturas al respecto. Una de las personas que se expresó recientemente acerca de la crueldad que se retrata en la serie es Santiago Maratea.

El influencer @santimaratea, a través de sus historias de Instagram, se mostró muy conmovido por el desarrollo de Adolescencia y vinculó fragmentos de la misma con su propio drama personal:El suicidio de su mamá.

La conmoción de Santiago Maratea tras ver la serie Adolescencia

“Amigo, qué buena serie. Representa muy bien ciertas cosas. La última escena representa lo que se siente que la vida te pase por encima, que te aplaste como un elefante, que te pise”, detalló@santimaratea, sin filtros, ante la cámara.

La última escena de Adolescencia a la que se refiere Santi MarateaCaptura de TV

A raíz de este disparador, Maratea, según su perspectiva, minimizó de alguna manera ciertas situaciones como quedarse sin trabajo o la traición de un amigo y canalizó sus energías en expresar lo que para él es la crueldad del mundo.

El emotivo video de Santiago Maratea acerca de Adolescencia, la nueva serie de Netflix

“El mundo es realmente hostil. La vida puede ser muy oscura, como esta escena que digo que el papá asume que su hijo de 13 años mató a una chica y va a estar preso”, manifestó sobre algunos fragmentos de esta serie que muestra como Jamie Miller asesina, con varias puñaladas, a una compañera de su colegio llamada Katie.

Tras una introducción del tema, el influencer recordó el fallecimiento de su mamá y cómo afronto él dicha situación: “A mí me recordó cuando se mató mi mamá. En ese momento decís ‘ya está’, no hay futuro, el pasado se murió y solo queda el presente donde lamentablemente sigo vivo y no me queda otra opción que llorar, sin parar, y buscar esperanza si es que hay”.

La referencia de Maratea hacia Mariana, su mamá, quien se suicidó el 29 de agosto de 2019, dejó la incógnita sobre el estado de ánimo del influencer, que tomó un fragmento de la serie para compararlo con aquellos días difíciles de su vida.

Santiago Maratea recordó a su mamá Mariana, quien se suicidó hace seis años

“Che gente, estoy bien. Muchos me lo preguntaron. Solamente vi una escena que me recordó a flor de piel lo que es estar mal”, aclaró, en otro video, que colgó en sus redes sociales.

Y, en esa misma línea, sostuvo: “Esta escena que digo está bien actuada, es una persona que está acurrucada, llorando, con el pecho que se le cierra, dándole un beso a un objeto inanimado como una foto para sentirse vivo, cuando en realidad sentís que no lo estás”.

“Mi vieja se murió hace seis años. Es un dolor que me acompañará toda la vida, pero logré ponerme de pie. Hay esperanza. Se puede salir adelante. Uno empieza a creer en la vida, que tiene cosas lindas para ofrecerte”, cerró, a modo de reflexión.