El influencer logró conseguir los requisitos para que la Inspección General de Justicia avale el nacimiento de la ONG.

Santi Maratea creó su propia fundación solidaria

Santiago Maratea es el influencer que es conocido por sus colectas para colaborar en causas solidarias. Ahora el joven logró reunir los requisitos necesarios y creó su propia fundación, la cual bautizó con el nombre de D&D.

En su cuenta de Instagram, Maratea contó: “La mejor noticia del año: se aprobó finalmente la D&D como fundación. Ya es reconocida como tal por la República Argentina. Esa es una emoción muy grande para mí, más grande de lo que puedo dimensionar”.

“D&D será más grande que Google”

Al mismo tiempo, el influencer ya está juntando dinero para una nueva causa. Se trata de “plata para que Delfi viaje a México a recibir su tratamiento y para que Isa viaje a Colombia a competir y a representar a la Argentina”.

Sin embargo, también adelantó que tiene “tres motivos para pasar la gorra”. El primero de ellos es pagar un viaje para que él pueda ir al Lollapalooza en otro país; el segundo es para pagar el sueldo de la primera empleada de la D&D; mientras que el último será para abonar la mesa que compró para su fundación.

La próxima colecta de Santi Maratea

“Tengo tres motivos para pasar la gorra y son los tres son muy interesantes”, adelantó el influencer.

Según detalló, la primera colecta tendrá como objetivo pagar un viaje para que él pueda ir al Lollapalooza en otro país. “El segundo motivo es para pagar el sueldo de la primera empleada de la D&D, que está trabajando con nosotros desde marzo”, sumó.

Por último, Santi explicó que hará una tercera colecta de dinero para pagar la mesa que compró para su fundación: “Tengo que terminar de pagarla, porque me salió muy cara. La pagué dos millones y medio de pesos más o menos”, sostuvo.

Acostumbrado a los haters, el influencer se defendió de los comentarios maliciosos y disparó: “No me vengan con ‘Santiago, ¿cómo gastaste eso en una mesa?, hubieras comprado una más barata’. Chicos no entendieron nada, es la mesa de la D&D, de la fundación que será más grande que Google. ¿Quieren poner una mesa de pino? No me ofendan, respeten”.

#SantiagoMaratea y Diego Brancatelli ahora sumaron un nuevo round.

El influencer decidió responderle al periodista luego de que éste lo cruzara por lanzar una colecta para pagar una mesa que le costó dos millones de pesos. “Santi Manotea. Un crack. El problema son los que aportan”, había manifestado #Brancetelli. Maratea no se quedó callado y le respondió al periodista: “Branca, amigo, vivís del Estado y con la plata que te robás no podes ni poner un negocio que se te funde porque estás destinado al fracaso”

Finalmente, Maratea aseguró que “D&D será una fundación más grande que Google”.