Santacroce redobló la apuesta y les pidió en un video a los municipales que mañana vayan a trabajar

El Intendente Roly Santacroce les habló públicamente a los empleados municipales en un video que publicó en sus redes sociales, luego de una reunión fallida entre el ejecutivo y el gremio que sigue firme con el Paro de 72 horas.

En el video el mandatario recalca que esta hoy en Buenos Aires gestionando dos obras importantes para Funes, y sigue “Por esto le pido a los compañeros trabajadores que mañana, jueves los espero a trabajar nuevamente. Ustedes recuerden en las condiciones que encontramos en 2019 nuestra ciudad, No queremos volver a esos tiempos, necesito de ustedes. Todo lo hemos logrado juntos, sigamos trabajando. No comparto la Argentina de los Paros, los piquetes, comparto la Argentina del diálogo, al 58% que ya les he dado durante este año, les ofrecí un 8% este mes. Necesito que me acompañen más que nunca en este difícil momento que estamos transitando todos… mañana los espero a trabajar. Vamos que juntos podemos seguir construyendo esta gran ciudad que hemos logrado en conjunto, mucha suerte y hasta mañana“.

De este modo Santacroce le pone una página más a la escalada del conflicto salarial con los trabajadores.

Roly Santacroce en Buenos Aires

Resaltando algunos puntos del mensaje Santacroce hace referencia a 2019, cuando los municipales tras un desbarajuste institucional el municipio fue prácticamente paralizado en el gobierno de León Barreto, tras no cobrar varios meses de sueldo. En ese momento y tras ganar las elecciones Santacroce recompuso las finanzas municipales y los trabajadores comenzaron a cobrar lo adeudado, desde ahí es el primer conflicto de tal magnitud que sale a la luz entre el Gremio y el Intendente referido a sueldos y actualización.

El 58% más el 8% que ofrece el ejecutivo lejos queda de lo que piden los municipales, que hablan de una inflación por encima del 100%.

Lo cierto es que en otra parte del mensaje el Intendente dejó en claro que no comparte el Piquete, ni el Paro, palabras que hemos escuchado seguidamente también de la candidata a Presidente Patricia Bullrich del Juntos Por el Cambio, tal vez adelantándose a una posible movilización de empleados municipales que en 2019 llegaron a cortar la ruta 9 y paralizar el tránsito durante varias horas. Pero esto fue en otro contexto de la ciudad y el país, claramente no se pueden comparar las situaciones que se vivieron con las actuales.