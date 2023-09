Santacroce busca liderar el Partido Justicialista de Santa Fe

Al momento del festejo el mandatario quien fue votado por 8 de cada 10 funenses manifestó abiertamente la solicitud al partido Justicialista de adelantar las elecciones de autoridades al mes de marzo para poder competir en las mismas y así devolverle al Partido ese vínculo que durante tantos años fue enorme en su acercamiento a la gente.

Además, Roly agregó, “como todos saben acompañaré a#sergiomassapresidente hacia la presidencia de la Nación ya que creo que él está muy preparado para guiar los destinos de nuestra patria”.

#DefenderALaPatria

“En Funes, venimos sumando vecino a vecino, pero no con palabras, sino que permanentemente, estamos escuchando y acompañando a la gente, dando respuestas simples con obras que no se ven: agua, cloacas, gas y las que sí como pavimentos, iluminación, seguridad, educación, salud y otras, que hacen al día a día de las familias. No vinimos para pasar una elección, sino para hacer historia como dicen los carteles.

Por eso queremos que esto se pueda replicar a nivel provincial y nacional, nuestro histórico partido así lo merece y amerita”,