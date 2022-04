Salud Animal Funes: Agenda de mayo

Desde el área de Salud Animal del Gobierno Municipal informan el nuevo conograma de atención primaria y Castraciones

Dentro del servicio se realiza vacunación, desparasitación y castración con turno previo que debe ser solicitado a través de WhatsApp al 3415948045.

“En el área de salud Animal se profundizan e incorporan acciones, principalmente las vinculadas con el control de la población canina callejera. Se continuará con acciones tendientes a mantener y mejorar la salud de las mascotas, las personas y el cuidado del ambiente, en relación con la convivencia con animales en poblaciones vulnerables, funddamentalmente con enfermedades zoonóticas”.

“Los animales sueltos en la vía pública son uno de los problemas que las comunidades

identican como de mayor preocupación. En ocasiones son animales abandonados, mas allá que puede observarse en grupos de bajo nivel adquisitivo una convicción de no abandono. Esto se potencia cuando no hay un efectivo control poblacional, ya que además de la subnutrición, no hay control médico, con el consiguiente impacto negativo en la salud de los animales, y de la población ligada directa o indirectamente a ellos.Un dato interesante a destacar es el incremento registrado de accidentes producidos por animales hogareños y/o callejeros”.