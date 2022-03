Salía con sus hijos para llevarlos a la escuela, le pegaron y lo amenazaron con un arma para robarle

El viernes comenzó a circular un audio de WhatsApp donde un hombre con voz angustiada contaba “Buen día como andan les cuento que otra vez nos robaron, iba a salir a la escuela con los chicos, ocho menos cuarto y una Partner bordó con tres tipos intentaron robar, me cagaron a trompadas, me tiraron al piso, con un revólver, me pegaron con la culata del revólver, bueno yo les digo para que tengan cuidado…porque están terribles…terribles…”.

El audio que la víctima pasó a los vecinos funenses para que se cuiden de los ladrones

El hecho ocurrió en calle Minetti al 1900, garita 13 de Funes, cuando un hombre salía a llevar a sus hijos a la escuela el pasado viernes por la mañana y un hombre lo amenazó con un arma de fuego, mientras otro intentó agarrar a uno de sus hijos, quien pudo zafar del ladrón. Un tercer individuo esperaba en una peugeot Partner de color bordó según contó el hombre en el audio y lo reafirmó ante efectivos de la policía.

Al entrar hacia el patio uno de los sujetos golpeó al hombre con la culata del revólver pidiéndole dinero, a lo que el hombre contestó que no tenía, pidiéndole dinero. Al ver la negativa del hombre los delincuentes huyeron del lugar, quienes también fueron atacados por una mascota de la familia.