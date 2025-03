Salen a la venta las entradas para el amistoso de la Selección Argentina por Bahía Blanca: cuánto cuestan y cómo comprarlas

La Selección Argentina de fútbol disputará un entrenamiento amistoso ante la Sub 20 el próximo sábado 22 de marzo, en el estadio de Huracán, con el objetivo de recaudar fondos para el Hospital Penna de Bahía Blanca.

En una conferencia de prensa realizada en el predio de la AFA en Ezeiza, el entrenador del seleccionado nacional, Lionel Scaloni, dio detalles de esta iniciativa que se llevará a cabo el próximo fin de semana. “Queremos dar una mano a toda esta tragedia que sucedió en Bahía. Haremos un entrenamiento amistoso en la cancha de Huracán el sábado a las 17.00, a beneficio del hospital Penna que ha perdido la mayoría, por no decir todo. Es un lugar muy importante para Bahía Blanca y creemos que es una buena manera de poder ayudar y que ese hospital se levante con lo que podamos recaudar”, detalló.

Además de Scaloni, estuvieron presentes Claudio Tapia, presidente de la AFA, y los jugadores Germán Pezzella y Lautaro Martínez, quienes son oriundos de la ciudad bonaerense.

“Quería agradecer al país. Sinceramente, ver a la distancia semejante apoyo… me cuesta hablar porque mi familia vive ahí, la familia de Germán también, amigos, me crié ahí y es difícil, un momento difícil. Hace un año y dos meses atravesamos un temporal donde la ciudad no quedó en buen estado y recuperarse en tampoco tiempo de eso y volver a vivir algo aún más fuerte, más duro”, manifestó Martínez.

Por su parte, Pezzella comentó: “Cuando uno escucha a su familia, amigos, la gente de nuestra ciudad sufrir es duro, realmente duro. Además de que la ayuda económica es muy importante, creo que la gente necesita también un apoyo emocional porque no sabe por dónde arrancar. Estamos intentando desde nuestro lugar hacer todo lo posible y lo que esté a nuestro alcance”.

Para finalizar, Tapia reveló que se firmó un convenio con la la asociación civil “Un techo para Argentina”. “La Asociación del Fútbol Argentino por cada gol que haga la selección argentina de acá a fin de año va a donar una casa para los que más lo necesitan”, resaltó el mandatario.

La Selección Argentina realizará un entrenamiento solidario contra la Sub 20 a beneficio de Bahía Blanca (Foto: AFA)

Horas después de la conferencia de prensa encabezada por Lionel Scaloni, Lautaro Martínez, Germán Pezzella y Claudio Tapia, en la que anunciaron la acción solidaria, se conocieron los precios de las entradas y cómo será la metodología para adquirirlas.

Los tickets se pondrán a la venta este miércoles 19, a partir de las 12.00, a través de la plataforma Deportick. Las populares costarán $20.000, mientras que las plateas tendrán un valor de $30.000.

El retiro de las entradas será en las boleterías del estadio Tomás Adolfo Ducó el viernes 21, de 09.00 a 18.00, y el sábado 22, de 09.00 a 14.00.