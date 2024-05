Sabrina Rojas contó que aconseja a Luciano Castro en esta nueva etapa de su vida: “Le hablo muy mamá”

Sabrina Rojas contó cuáles son los consejos que le da a Luciano Castro para que le vaya mejor en la vida (Foto: Instagram/rojassasi – castrolucianook)

Este lunes se confirmó que Luciano Castro y Griselda Siciliani están en pareja. Ambos hablaron con los medios y comentaron cómo se sienten con este incipiente romance. Pero quien también dio su opinión fue Sabrina Rojas, ex del actor, con quien tuvo dos hijos: Esperanza y Fausto

En una nota que le hizo Santiago Sposato para LAM (América), la modelo reveló que le da consejos al galán para que le vaya mejor en la vida y con la prensa, con la que supo tener encontronazos a lo largo de su carrera.

“Al ‘gordo’ yo igual a la tarde le dije: ‘andate buen mozo, andá con tu mejor sonrisa, sacá esa parte linda que tenés’. A veces le hago como una cosa muy madre”, reconoció.

El periodista le preguntó: “¿Lo beboteás un poquito?”. “No, cero, al revés. Me pongo en una cosa muy madre que eso deserotiza un montón. Le hablo muy mamá”.

“Suponete que vos en el futuro estás saliendo con una persona, ¿te gustaría que su ex lo llame y le diga ‘ponete lindo’?”, consultó el notero. Rojas le contestó: “Mirá, si es la madre de sus hijos y quiere lo mejor para él, no me molesta. Nosotros tenemos un vínculo de hermandad, familia”.

Sabrina Rojas durante la entrevista con LAM (Foto: captura América)

Qué dijo Luciano Castro sobre su romance con Griselda Siciliani

Invitado a Noche al Dente (América), Luciano Castro conversó a corazón abierto sobre su presente amoroso y reveló cómo empezó la relación con Grisela Siciliani. “Nos reencontramos en el cumpleaños de Carla Peterson y nos pintó ir a cenar, pero son años que venimos de amistad y de conocernos. No es una chica más, me gusta mucho La Tana”, aseguró.

Además, reveló que estuvieron muchos años sin hablarse, pero que ahora decidieron darse una nueva oportunidad. “Siempre tuvimos muchos amigos en común y esos amigos, capaz, sin querer, llevan y traen”, dijo entre risas sobre cómo siempre se mantuvo el vínculo a pesar de que estuvieron alejados.

Luciano Castro habló sobre su romance con Griselda Siciliani. (Foto: Captura América)

“Cuando nos reencontramos, no tuvimos esas charlas que teníamos a los veinte. La vida nos pasó por encima… hablamos de nuestros hijos”, señaló con una sonrisa. Y agregó: “Siempre me gustó y me parece increíble lo que nos pasó ahora que nos volvimos a encontrar después de 17 o 19 años”.

Por último, reveló cómo fue la charla previa a blanquear el romance: “La Tana me dijo: ‘Si es de verdad, nos tiene que importar un carajo todo’. Y sí, es de verdad. Si no no tiene sentido, ya estamos grande”.

“Nos pareció mejor contarlo y que no se tejan suspicacias, porque no es algo prohibido. Lo tenemos que vivir cómo es, es algo lindo”, completó.