Sabag Montiel sobre el atentado a CFK: “Tiré del gatillo y no salió”

(Télam)

El hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, Fernando Sabag Montiel, aseguró desde la cárcel que el día del atentado fallido tiró del gatillo y la bala “no salió”.

Según NA, en diálogo con C5N, el implicado en la causa manifestó: “Tiré del gatillo y no salió”. Además, sostuvo que no está arrepentido por lo que hizo y que su objetivo era quitarle la vida a la titular del Senado.

En ese sentido, Sabag Montiel remarcó: “No me arrepiento. La quise matar por la situación del país”. Al mismo tiempo, agregó: “Yo lo hice por motus propio, ¿entendés? Están inventado una historia. Actué solo con respecto al atentado. Y tengo las pruebas acá, Brenda Uliarte no tiene nada que ver”.

No me arrepiento. La quise matar por la situación del país.

El hombre explicó que el arma “estaba cargada, tiré del gatillo y el tiro no salió. Tenía cinco balas. Después me plantaron balas en mi casa. Pusieron droga diciendo que yo era un drogadicto. Están defenestrando, inflando una imagen que yo no soy todo lo que dicen”.

Actué solo con respecto al atentado. Y tengo las pruebas acá, Brenda Uliarte no tiene nada que ver.

Incluso el detenido contó: “Imaginate los nervios de estar en un lugar, de tirar la corredera tiré el pestillo para atrás y cuando tiré el gatillo no salió el tiro. Porque entre tanto tumulto, tanta gente, estaba nervioso”.