Roscas, empanadas de vigilia y huevos de pascua, con expectativas de buenas ventas

Las expectativas de ventas de productos típicos de la Pascua son buenas para comerciantes y productores, debido a las mayores posibilidades de reuniones familiares y celebraciones que existen en la actualidad luego de dos años de restricciones por la pandemia de coronavirus.

“Los últimos dos años las Pascuas fueron en pandemia; este año a la gente la veo más optimista, con ganas de festejar y eso creo que va a ser importante para nosotros”, señaló el titular

Dijo que la Pascua “en 2020 fue nula, tuvimos la suerte de estar abiertos pero la gente no salía mucho, se vendía algo por delivery; el año pasado repuntó mucho en comparación a 2020″.

“Este año, en comparación con el año pasado, esperamos que sea también mejor”, agregó.

Señaló que las ventas para esta fecha “empiezan una semana antes” cuando comienza a haber demanda de roscas de Pascua y empanadas de vigilia y que los días “jueves, viernes, sábado y domingo es cuando hay más movimiento de ventas”.

Los huevos de Pascua que más se venden son los que pesan entre 100 y 250 gramos.

También propietario de confitería La Nueva Suiza dijo que en esta ocasión “la variación de los costos que hubo fue bajo, no acompañó lo que es la inflación” y en los precios para venta “fuimos de la mano con eso, no se puede poner mucho más tampoco porque si no, no se vende”.

Afirmó que “hoy la gente se fija mucho en el precio” y que “un huevo de Pascua hecho con chocolate de Marcas televisivas vale el doble y hasta 4 veces más que uno elaborado con un baño de repostería”, explicó.

Los huevos de Pascua que más se venden son los que pesan entre 100 y 250 gramos, en tanto que los huevos más grandes, de un kilo para arriba o figuras de chocolate, se compran en algunos casos para compartir en familia.

