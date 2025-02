Rosario te espera para celebrar el día de los enamorados con promos especiales

La hotelería rosarina se viste de San Valentín para recibir turistas que vengan a

celebrar el amor. Para quienes se alojen al menos dos noches en hoteles

adheridos a la promo “Rosario In Love”, AEHGAR regalará un Voucher por

$50.000 para disfrutar de una cena romántica*.

Además cada hotel ofrece un regalo o detalle especial para la estadía de los

huéspedes que visiten la ciudad entre el 14 y el 16 de febrero.

Para acceder a la promoción, los visitantes deberán reservar en forma directa con

el hotel, sin intermediarios ni plataformas online.

En el instagram de aehgar.rosario se detallan cada una de las propuestas en las

historias destacadas. Compartimos en el siguiente enlace, la nómina de hoteles

adheridos , cada uno con su oferta, tarifas y medio para hacer la reserva:

(https://aehgar.com.ar/noticias/prensa/89423-vivi-la-experiencia-rosario-in-

love.html)

*Importante: Los vouchers de cenas tendrán un valor de $50.000, se otorgará uno por

reserva, son de carácter intransferible. No consisten en la entrega de dinero, si no en

crédito para consumo. Cualquier consumo por encima de ese monto, quedará a cargo del huésped.

Si se consume por debajo del monto, no se devolverá la diferencia en dinero.

Los vouchers son limitados.



Roberta Rosa de Fontana Suites

Ofrece: Desayuno continental servido en la habitación.

Tarifa por dos noches: $160.000

Reservas: info@rrdfsuites.com.ar

Ofrece: Desayuno Buffet en Rock and fellers, Late Check Out a las 14hs,

estacionamiento, botella de espumante y chocolates. 2 masajes relajantes de 25

minutos en Spa del hotel. Acceso gratuito a las instalaciones del hotel: piscina

exterior y piscina interior climatizada.

Tarifa por dos noches: $ 257.900 (final – Iva incluido)

Reservas: reservas@esplendorsavoyrosario.com

Ofrece: Desayuno; Cochera (sujeto a disponibilidad); Espumante; Chocolates;

Masajes relajantes (25′ cada uno); Acceso a piscina y jacuzzi: Late Check out 14

hs.

Tarifa por dos noches: $230.900 (FINAL – iva incluido)

Reservas: reservas@dazzlerrosario.com

Ofrece: 15% de descuento , late check out, desayuno buffet y cochera.

Tarifa por dos noches: $108.000

Reservas: 341-6488093

Ofrece: Cochera, desayuno y obsequio 2 latas de sidra 1888 + 2 bombones

Tarifa por dos noches: $133800 transferencia o débito

Reservas: Contacto@hotelnecof.com.ar

Ofrece: late check out 15 hs

Tarifa por dos noches: $108.000

Reservas: reservashotelmitre@hotmail.com 3412629384

Ofrece: Late Check Out 16/02 18hs

Tarifa por dos noches: $170.000

Reservas: reservas@hjrosario.com

Ofrece: Desayuno Buffet; Acceso al Corporis Spa (Sauna, gym y piscina); Una

Botella de Champagne Chandon de obsequio en la habitación; 2 tragos de

bienvenida en nuestro RoofTop o en Bianco Bar; Late check out 14 hs.

Tarifa por dos noches: $188,800

Reservas: reservas@plazarealhotel.com

Ofrece: Late Check Out 13 hs. Desayuno incluido en la habitación.

Tarifa por dos noches: $120.000

Reservas: 341-6941369 o 341- 6182906 vía Whats App

Ofrece: Desayuno buffet + late check out 14hs + cochera sin cargo + cena de 5

pasos del 14/02

Tarifa por dos noches: Desde $292.000 final.

Reservas: hotelpresidente@solans.com o whatsapp Solans: 341 562 3557

Reserva directamente en el link:

https://www.solans.com/promociones.php?des=ros#promo_1376

Hotel Musto

Ofrece: 15% de descuento

Tarifa por dos noches: $120000 (con descuento aplicado)

Reservas: 341 745-4733

Ofrece: Cena romántica

Tarifa por dos noches: $240.000

Reservas: 341-3168265

Ofrece: Descuento 10% off, desayuno en habitación, Botella de

champagne,cafetería las 24hs, late check out hasta las 14hs.

Tarifa por dos noches: $178.000 ( ya con el descuento aplicado)

Reservas: 341 3 733333

Tarifa por dos noches: $160.000

Reservas: 3417182855

Ofrece: 15% de descuento; Late Check Out domingo 17 hs; acceso a parque y

piscina; promociones en SPA

Tarifa por dos noches: $180.000 (con descuento aplicado).

Reservas: 341 437 0100 o info@hotelgardensa.com

Ofrece: Premium Suite (up grade en cortesía), early check in 13 hs, late check out

18 hs, estacionamiento bonificado, desayuno incluido, wi fi gratis. (Sujeta a

disponibilidad o agotar disponibilidad)

Tarifa por dos noches: $ 155.000 final.

Reservas: clientes@hoteldelacite.com.ar / reservas@hoteldelacite.com.ar

Amerian Rosario

Ofrece: Opcion 1) Habitación en categoría superior + late check out hasta las 18

hs. amenities + champagne $97.200 por noche.

Opcion 2) Habitación en categoría Junior suite + late check out hasta las 18 hs.

amenities + champagne $107.200 por noche.

Opcion 3) Habitación en categoría Junior suite park / suite amerian + late check

out hasta las 18 hs + amenities + champagne $160.500 por noche.

(Cochera incluida – sujeta a disponibilidad)

Reservas: 341 – 6295011

Ofrece: Champagne de bienvenida; degustación de pâtisserie; Sunset en nuestro

jardín: De 19:00 h a 21:00 h, con cócteles irresistibles y exquisiteces culinarias;

Desayuno gourmet, con opción de buffet o servido en la habitación; Late check-out

14:00 h; Cochera privada.

Tarifa por dos noches: Junior Suite: $214.000 finales; Suite: $237.000 finales; Loft:

$318.000 finales

Reservas: 341-6939720

Ofrece: Habitación Doble Deluxe + Cena de 3 pasos para dos personas

Tarifa por dos noches: $265.000

Reservas: Mail: reservas@mercurerosario.com o WhatsApp: 3412104838

Ofrece: Alojamiento Premium en Suite Gema + Desayuno en Rock&Feller’s +

Bombones y flores + Late check-out + Cena romántica

Tarifa por dos noches: $255.500

Reservas: 341 215 3395