Rosario con pasaporte turístico y una amplia propuesta cultural, deportiva y recreativa

Festivales de música emergente y de folclore, tardes de carnaval y una nutrida agenda cultural componen la propuesta turística de Rosario / Foto: Archivo.

Festivales de música emergente, con más de 300 artistas, y de folclore, el torneo de Copa Davis, tardes de carnavales en serie, noche de museos abiertos y otros recorridos gratuitos y ciclo de recitales en la calle, son apenas algunos de los eventos y actividades que propone la ciudad santafesina de Rosario, y que acompaña con un “pasaporte turístico”, para disfrutar en familia un febrero que el intendente Pablo Javkin describió como “histórico”.

“Tenemos la mejor de las expectativas porque se viene un febrero con todo, histórico. Con un evento internacional como la Copa Davis, que tiene al capitán rosarino Guillermo Coria, y el Festival Faro, con 300 artistas de todo el abanico, en Parque Urquiza, el Anfiteatro, con el planetario abierto y propuestas para chicos”, declaró el Intendente rosarino.

Rosario albergará por segunda vez el festival folclórico Patria Mía, en el aniversario de la creación de la Bandera

“Sabemos que quien viene vive una experiencia totalmente distinta a la que imagina, precisamente por poder caminar por el espacio público con tranquilidad y disfrutando“, agregó el intendente en la presentación oficial de la agenda cultural de la ciudad, que se desarrolló el miércoles en un local del centro de la ciudad de Buenos Aires.

Desde este viernes hasta el domingo será realizado el Festival Faro, con música de bandas locales, como Coti Sorokin, Mamita Peyote, Los Cuentos de la Buena Pipa y Cielo Razzo, ferias, observaciones astronómicas, espacios de juego y propuestas gastronómicas, en el Anfiteatro Humberto de Nito y en el Parque Urquiza. El festival comenzará a las 19, con entrada gratuita, pero capacidad limitada.

Además, el viernes 23 y sábado 24, la ciudad albergará por segunda vez el festival folclórico Patria Mía en el marco del aniversario de la creación de la Bandera, con varios escenarios, música en vivo, shows de danza y propuestas gastronómicas.

Rosario recibirá por primera vez a la Copa Davis cuando Argentina enfrente a Kazajistán en el Jockey Club / Foto: Sebastian Granata.

De la Copa al Carnaval

La otra joya de la agenda de Rosario es el torneo de Copa Davis, que se llevará a cabo por primera vez este sábado y domingo en el Jockey Club, donde Francisco Cerundolo, Sebastián Báez, Tomás Echeverry, Andrés Molteni y Máximo González disputarán contra Kazajistán el pase a la próxima ronda.

La enorme cantidad de propuestas culturales y eventos deportivos programados para febrero adelantó en un mes la presentación de la agenda cultural y deportiva de Rosario.

Durante 2023 Rosario recibió 2,5 millones de turistas provenientes de todo el país pero también de Brasil, Uruguay y Chile

“Tener una agenda tan nutritiva nos ayuda a romper con la estacionalidad, porque nuestra temporada alta comienza en marzo. Además, Rosario se logró instalar como destino en escapadas después de la pandemia (de coronavirus) y el año pasado recibimos 2,5 millones de turistas de Argentina, pero también de Brasil, Uruguay y Chile. Este año apostamos a más”, indicó a esta agencia la secretaria Deporte y Turismo, Alejandra Mattheus.

El programa de febrero ofrece encuentros con desfiles, grupos musicales, DJs y conjuntos de carnaval en diversos espacios emblemáticos, en homenaje a los viejos bailes de carnaval y su historia en los inicios de Rosario, mientras que el encuentro central serán sábado 10, domingo 11 y lunes 12, desde las 18, en el predio Ferial Parque de la Independencia.

PASAPORTE TURÍSTICO

Rosario ofrece un “pasaporte turístico” con una gran cantidad de beneficios, descuentos, promociones que permite a los turistas conocer los espacios y atractivos públicos y privados, y sus ofertas culturales, educativas y recreativas, además de descuentos en gastronomía y hotelería.



Para acceder a los beneficios, el turista debe solicitar el pasaporte en el Centro de Información Turística del Ente Turístico Rosario, de lunes a domingos de 9 a 18, con documento que demuestre que no reside en la ciudad.

Además, durante este mes, en el Museo de Arte Decorativo Firma y Odilo Estevez se realizarán recorridos guiados diurnos y nocturnos gratuitos, un carnaval veneciano, talleres sobre arqueología, construcción de antifaces y máscaras y una jornada especial por el Día de los Enamorados, entre otras actividades, y todos los viernes y sábados, a las 21, en el teatro municipal La Comedia se presentará “Las Viejas. Una comedia argentina”.

La música en vivo, juegos, teatros y recorridos botánicos por el jardín también se proponen cada jueves a las 20 en la estación Embarcaderos, en el programa Nochecitas en Embarcaderos, mientras que el proyecto Shippear, el viernes 16 a las 21 y el sábado 24 a las 19, presentará el ciclo de recitales de la pérgola y la explanada del Centro Cultural Fontanarrosa.

Música en vivo, juegos, teatros y recorridos por el jardín música en vivo, juegos, teatros y recorridos por el jardín botánico son parte de la agenda cultural rosarina / Foto: Archivo.

Verde que te quiero, verde

Esta agenda se complementa con la belleza natural de Rosario, “la ciudad con mayor cantidad de espacios verdes públicos, unos 12,5 metros por habitante de Argentina”, agregó Mattheus, y destacó entre otros paseos turísticos “el circuito del humedal, navegar por el Paraná Viejo y conocer la cultura isleña”.

Sumado a eso, Rosario es cuna de grandes talentos y muchos turistas son atraídos por los circuitos turísticos de Lionel Messi y Ángel Di María; Alberto Olmedo, Roberto Fontanarrosa, o de Ernesto “Che” Guevara.

“La cultura se defiende y en Rosario la defendemos todos los días” Federico Valentini, secretario de Cultura y Educación

“La cultura se defiende y en Rosario la defendemos todos los días. Más allá de la frase trillada que en cada baldosa que levantamos hay un artista, en Rosario hay un artista de buena calidad y con muchísima diversidad“, expresó el secretario de Cultura y Educación, Federico Valentini.

Se recomienda que los turistas que visiten Rosario descarguen la aplicación Rosario Turismo, que funciona de manera gratuita en todo tipo de celulares y dispositivos móviles, y contiene toda la información de la ciudad, con más de una veintena de circuitos con audioguías y ofrece una función que permite organizar el viaje.

Para más información sobre cómo circular o qué hacer y descargar la aplicación, acceder a www.rosario.tur.ar y www.rosario.gob.ar.